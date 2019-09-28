Yanal’ın beklentisi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından konuştu. Beklentilerinin kazanmak olduğunu söyleyen Yanal, “Önümüzdeki zamanı doğru kullanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” dedi.Galatasaray deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Oyun anlamında bugün zaman zaman beklentilerini karşıladıklarını söyleyen Yanal, “Uzun bir süreci yönetiyoruz ve takım olarak bu süreçte elbette farklılıklar olacaktır. En azından gelişerek gidiyoruz. Birçok mevki ve pozisyon eksikliklerimiz olmasına rağmen, bunların yerine oynayacak isimlerin özverisi ve disiplini açısından oldukça iyi organize oluyoruz. Bu süreci atlatıp, diğer bütün katılımıyla oyuncularımızı geliştirerek ve bu süreci daha da iyi yöneterek şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz. Bugün de onlardan birisiydi. Futbol adına herhangi bir problem yaşanmadan güzel şekilde sonuçlandı. Goller olabilirdi, biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.“SONUCA ULAŞMAK İSTİYORUZ”Beklentilerinin gol bulmak ve kazanmak olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Bunu ortaya koymak istedik. Son dakikalarda her iki takım için de kaza olabilirdi. Son dakikalarda biz forse ettik ve öne geçebilirdik. Bazı oyuncularda mevki problemleri oluyor ve aksaklıklar meydana gelebiliyor, istemediğimiz bir oyun da ortaya çıkıyor. Bu oyuncuların da suçu değil. Uzun bir süremiz var. Galatasaray da çok iyi bir takım, biz de çok iyi bir takımız. Eskisi gibi de değil artık. Anadolu kulüpleri de çok iyi mücadele ediyor. Önümüzdeki zamanı doğru kullanıp sonuca ulaşmak istiyoruz. Bu süreçte camiamızın desteğini istiyoruz. Birçok konuda önde olduğumuz istatistiklerin bugün karşılığını gördük. Rakibe karşı etkili oynamak gibi. Bunları daha da geliştireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.“DENİZ ÇOK İYİ BİR OYUNCU”Oyuna soktuğun Deniz Türüç’ü daha sonra geri alan Ersun Yanal, bu oyuncuyla ilgili herhangi bir problem olup olmadığıyla ilgili soruya ise, “Deniz Türüç’le ilgili herhangi bir problemimiz yok. Oyuncu giriyor, çıkıyor. Birçok pozisyon problemimiz olduğu için zaman zaman değişikliklerimiz olacaktır. Deniz çok iyi bir isim ve Fenerbahçe’ye uyum sağlayarak yoluna devam edecek. Bizim oyuncuların çok geç katılması yönünde bir sıkıntımız var. Oryantasyona çok önem veriyorum ve bu da zamanla oturuyor. Her oyuncumuz oyunu daha iyi oynamanın yolunu arıyor, zamanla daha da iyi olacak” yanıtını verdi ve sözlerini sonlandırdı.(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)