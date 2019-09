Off-Road yarışları nefes kesti

Off Road heyecanı başlıyor

Off Road heyecanı başlıyor Sivas Belediyesi’nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenecek olan ’Sivas Belediyesi Off Road Oyunları’ 29 Eylül Pazar günü Sivas’ta yapılacak.