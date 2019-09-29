Dev derbinin sonucu Trabzonspor 4- Beşiktaş 1

Dakikalar

Maçın ilk düdüğü saat 19.00'de çalındı; maç başladı.

5.Dakika: Trabzonspor rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Topla buluşan Nwakaeme sağ tarafta uygun durumdaki Kamil Ahmet'i gördü. Onun arka direğe yaptığı ortada savunma Abdulkadir'e vuruş izni vermedi.

11.Dakika: Caner'in riskli pasında Nwakaeme araya girdi ve sağ taraftaki Sörloth'u gördü. Norveçli golcü vuruş açısı bulamayınca pasını geriden gelen Kamil Ahmet'e yolladı. Onun ortasında ise top Nwakaeme'yi aştı ve Beşiktaş kalesindeki tehlike geçti.

17.Dakika: Geride kalan sürede topla en çok buluşan isim konuk ekibin savunmacısı Vida oldu.

20.Dakika: Caner Erkin'in sol kanattan ortaladığı topa Oğuzhan Özyakup altı pas içinde bomboş pozisyonda dokunmak istedi ancak başaramadı.

24.Dakika: Sarı Kart Abdulkadir Parmak

25.Dakika: Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

30.Dakika: Nwakaeme yerde kaldı ve Trabzonspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı.

31.Dakika: GOL! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan Toköz'ün ters vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

33.Dakika: Trabzonspor golden sonra bir kez daha serbest vuruş kazandı. Dorukhan Toköz, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.



36.Dakika: Necip Uysal, Sörloth'a arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

42.Dakika: GOL! Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu.

44.Dakika: John Obi Mikel, Oğuzhan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

İlk yarının sonuna dört dakika eklendi.

45+4.Dakika: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen orta alanda Vida'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta ikinci yarı başlarken Tyler Boyd yerine Abdoulay Diaby oyuna giriyor.

Hakemin işareti ile ikinci yarı başladı.

52.Dakika: Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin hazırladığı pozisyonda son çizgideki Sosa topu dışarı çevirdi ancak Abdulkadir Parmak'ın şutunda top yandan dışarı gitti.

55.Dakika: Son Müdahale Başarılı! Kamil Ahmet yine etkili geldi. Rakibinden söktüğü topu sol taraftaki Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı yıldızın Novak'ın koşu yoluna attığı etkili pasta araya giren Diaby topu kornere attı.

60.Dakika: Diaby yerde kaldı ve Beşiktaş rakip sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

61.Dakika: Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan kafayı vurdu ancak top kalecinin kucağında kaldı.

66.Dakika: GOL! Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme savunmanın arkasına sarkan Sörloth'u gördü. Norveçli forvet düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonucu hakem santrayı işaret etti.

67.Dakika: Oyuncu Değişikliği Domagoj Vida Güven Yalçın girdi.

72.Dakika: Trabzonspor'da Doğan Erdoğan oyuna girerken Kamil Ahmet Çörekçi oyundan çıktı.

75.Dakika: Yaşanan gerginlikten sonra Hosseini sarı kart gördü.

Orta sahada yaşanan gerginliğin ardından Gökhan Gönül de sarı kart gördü.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

78.Dakika: Oyuncu Değişikliği Abdulkadir Parmak Donis Avdijaj

79.Dakika: GOL! Köşe vuruşunda top penaltı noktası yakınındaki Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Genç forvetin sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. Farkı ikiye indiren golde asist Caner Erkin'den geldi.

85.Dakika: Trabzonspor yine etkili geldi. Nwakaeme sağ kanattan atağa destek veren Avdijaj'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Avdijaj uygun durumda topu üstten dışarı attı.

86.Dakika: KALECİ UZANDI! Sağ taraftan ceza sahasına giren Diaby uzak köşeye şutunu attı fakat kaleci Uğurcan çok güzel uzandı ve gole izin vermedi.

Hızlı hücuma çıkan Diaby'yi faulle durduran Novak sarı kart gördü.

88.Dakika: GOL! Trabzonspor Gol Anthony Nuatuzor Nwakaeme

89.Dakika: Trabzonspor'da günün etkili isimlerinden Sörloth oyundabn çıktı ve yerine İngiliz yıldız Sturridge girdi.

Karşılaşmanın sonuna beş dakika ilave edildi.

90+5.Dakika: Trabzonspor rakip ceza sahası yayı içinden serbest vuruş kullanacak.

Maç bitti.

Trabzonspor 4 -Beşiktaş 1

İlk 11'ler

Trabzonspor: ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

Maçtan önemli notlar

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette,

geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı,

31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 15 maçta iki kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7,

bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Ligde de Beşiktaş önde

Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.