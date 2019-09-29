İşte derbinin canlı anlatımı!

Dakikalar

Maçın ilk düdüğü saat 19.00'de çalındı; maç başladı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

Maçtan önemli notlar

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette,

geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı,

31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 15 maçta iki kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7,

bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Ligde de Beşiktaş önde

Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.