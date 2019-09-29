Başkent derbisinde Ankaragücü güldü

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Ankara derbisinde MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR8. dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Sesegnon’un şutu Ankaragücü savunmasına çarparak diğerin üstünden az farkla dışarı çıktı.9. dakikada Ceza sahasında topla buluşan Orgill’in şutu yandan auta çıktı.30. dakikada MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, hakem Ümit Öztürk’e tepkisi sonrasında kırmızı kart ile tribüne gönderildi.32. dakikada Polomat’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu güçlükle auta çeldi.34. dakikada Polomat ortasında buluşan Giovanni Sio’nun kafa vuruşu ile gönderdiği topu MKE Ankaragücü futbolcusu Pazdan çizgiden çıkarttı.44. dakikada Giovanni Sio’nun pasında ceza sahasında buluşan Ayite’nin vuruşunu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay kornere çeldi.45. dakikada cezasahasında topla buluşan Giovanni Sio müsait pozisyonda topu auta gönderdi.51. dakikada Pinto’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.55. dakikada Hasan Kaya’nın köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Candeias’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-068. dakikada Orgill’in şutunda Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir’den dönen topu İlhan Parlak tamamladı. 2-075. dakikada Zargo Toure’nin ceza sahası dışından gönderdiği şutta savunmaya çarpan topu kaleci Korcan kurtarmak isterken meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 2-1Stat: EryamanHakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xxMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xxx, Tiago Pinto xx, Wilfried Moke xx, Sedat Ağçay xx, Ricardo Faty xx (Yalçın Ayhan dk. 88 ?), Hasan Kaya xxx (Mehmet Sak dk. 81), İlhan Parlak xxx (Aydın Karabulut dk. 90 ?), Dever Orgill xxYedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Zaur Sadaev, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Oscar Scarione, Berke GürbüzTeknik Direktör: Metin DiyadinGençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Ahmet Oğuz xx, Zargo Toure xxx, Flavio Ramos x (Rahmetullah Berişbek dk. 72 ?), Pierre Polomat xx, Fabricio Baiano xx, Berat Ayberk Özdemir x (Nadir Çiftçi dk. 82 ?), Daniel Candeias x, Sessegnon xx, Floyd Ayite x (Bogdan Stancu dk. 62 x), Giovanni Sio xxYedekler: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Mats Jens, Erdem ÖzgençTeknik Direktör: Mustafa KaplanGoller: Daniel Candeias (dk. 55 k.k.), İlhan Parlak (dk. 68) (MKE Ankaragücü), Korcan Çelikay (dk. 75 k.k) (Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü) Giovanni Sio, Zargo Toure (Gençlerbirliği)(İHA)