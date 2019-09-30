Kural değil, hakem hatası

HİLMİ TÜRKAY

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor’un sahasında 3-1 kazandığı F.Bahçe maçı sonrası Sarı-Lacivertlilerin yaptığı ‘kural hatası var’ itirazını değerlendirdi ve karara bağladı. Merkez Hakem Kurulu’ndan görüş alan TFF, F.Bahçe’nin itiraz ettiği hataların kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı. Aynı şekilde A.Gücü’nün de Kadıköy’de 2-1 yenildiği F.Bahçe maçı sonrası yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi.

Neden itiraz etmişlerdi?

Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2’de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin tacı F.Bahçe’ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi atmıştı Sarı-Lacivertliler ayrıca 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse’nin ceza sahasında kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. A.Gücü ise F.Bahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF’ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

Mustafa Cengiz poz verdi, Ali Koç çekti

G.Saray-F.Bahçe derbisi sonrası G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’le fotoğraf çektirmek isteyen Sarı-Kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını F.Bahçe Başkanı Ali Koç çekti. Aynı karede yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu güzel fotoğraf karesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “110 yıllık bir gelenek özelinde oynanan karşılaşmanın ‘ezeli rekabet, ebedi dostluk’ ruhuna uygun şekilde geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İki başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Altay: Derbi olması fark yaratmadı

F.Bahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, sahanın en iyi birkaç futbolcusundan birisiydi. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Altay, “ Her maç zordur, her maça iyi konsantre olmak gerekiyor. Bu maç da o maçlardan biriydi. Benim ilk derbimdi, mücadele güzel geçti. Maçın derbi olması benim için fark yaratmadı. Galip gelebilirdik ama olmadı” ifadesini kullandı.

‘Deniz’le sorunumuz yok’

Deniz Türüç; derbinin 2. yarısında oyuna girmiş, bitime az zaman kala Ersun Yanal tarafından oyundan alınmıştı. Yanal’a basın toplantısında Deniz’i neden oyundan aldığı soruldu. İşte o yanıt: “Deniz Türüç’le herhangi bir sorunumuz yok. Oyuncu giriyor-çıkıyor diye bir kaide de yok. Tabii ki oyunda küçük değişiklikler olacak. Birçok pozisyon sorunu olan bir takım olduğumuz için zaman zaman bunları yapacağız. Deniz’in çok iyi gelişme gösterdiğini düşünüyorum. O da F.Bahçe’ye uyum sağlayarak yoluna devam edecektir.”