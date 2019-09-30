Galatasaray'da sancılı değişim



CUMHUR ÖNDER ARSLAN



Galatasaray’ın son 2 sezonda yaşadığı şampiyonlukların ardından yeni döneme yaptığı kötü başlangıç Sarı-Kırmızılı camianın bir numaralı gündem maddesi. Bu sezon 12 transferle her mevkide kadro derinliği artan Galatasaray, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan topladı. Bu durum, 6. haftalar dikkate alındığında Sarı-Kırmızılıların son 30 yıldaki en kötü performansı.. Galatasaray, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta 7 gol attı. Beklenen futbolun bir türlü sergilenememesi, kadro istikrarının yakalanamaması, oyuncu değişiklikleri, savunmadaki zaaflar, gol yollarındaki sorunlar, Fatih Terim ve ekibinin eleştirildiği başlıca konular. Cim-Bom’un yaşadığı sorunların röntgenini şöyle çekebiliriz:

* Galatasaray camiasının en güvendiği isim kuşkusuz Fatih Terim.. Ancak tecrübeli hocanın sadece saha içine odaklanması adına yalnız bırakıldığı gerçek. Terim’in TFF’nin verdiği cezalar, rakip camiaların başkan ve yöneticilerinin ifadeleri karşısında tek başına mücadeleye bırakılması, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın zaafiyeti. Yönetim, Terim’in sadece Florya’ya motive olmasını sağlamalı.

* Cim-Bom, özellikle geçen sezon ortaya koyduğu tempolu, hızlı düşünüp atağa çıkan takım formatına dönmediği, kaliteli oyuncularıyla hücum üçgenleri yaratmadığı sürece skor üretmekte zorlanacağı açık. Onyekuru’nun hücum etkinliği ve savunma yardımı, atletik, tempolu bir oyuncunun yokluğu hissediliyor. Terim ile ekibinin ikilemi şu; yeni kadro yeni oyun formatı mı; yeni kadro eski oyun planı mı? Bu denklemin yanıtı henüz verilmedi.

* Galatasaray, Falcao’yu topla çok az buluşturuyor, ona hücum ve oyun kulvarı yaratamıyor. Hücum opsiyonu Babel üzerine kurulu. Hollandalı futbolcu eski performansından uzak, savunma katkısı düşük.

* Hücumda yaşanan zafiyet, savunmada zafiyet yaratıyor. Savunmadaki zafiyet de hücuma çıkış, alan geçişlerinde zafiyet doğuruyor. Galatasaray, bu paradokstan kurtulup, oyununa tempo katmalı ya da Terim’in karakteristik dizilişi 4-4-2’ye dönmeyi denemeli.

* Terim takımlarının genetik kodu olan ön alan baskısını bu sezonki 8 maçta izlemedik. Maçların büyük bölümünde Galatasaray’ın rakibini beklediği, 1-0 öne geçince skoru koruma içgüdüsünü yaşadığı görüntü endişe verici. Falcao, Nzonzi, Seri, Lemina, Andone’nin gelişiyle bireysel oyuncu kalitesi arttı ancak takım bütünlüğü, futbol kalitesi ve ritmi aynı oranda artmadı.

* Savunma arkasına atılan toplar, Mariano-Nagatomo’nun istikrar problemi, hücumdaki yetersizlikleri, Luyindama-Marcao’nun riskli futbolu, hatalı pasları, topu oyuna yanlış sokuşları kanayan yara. Fernando’nun gidişiyle orta sahada topu oyuna doğru sokup, atak yönlendirme rolünü üstlenecek isim henüz net değil. Belhanda savruk, Seri bir var bir yok, Nzonzi formda ama o da önündeki eksikleri gidermek ve arkasındaki hataları toplamak zorunda kalıyor.

* Kondisyoner Bartali ile çalışan takımın genel fizik durumu iyi seviyede. Ancak sezon başı kampı yemeyen, transferi geç sonuçlanan bazı isimlerin, takımla aynı fiziksel seviyeye gelmesi daha zaman alacak.