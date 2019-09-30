CHP'de spor yönetimi belli oldu



Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın da katıldığı genel kurulda, Kenan Nuhut, Salih Kurumlu, Veli Ballı, Mehmet Yurdadön, Lemi Çelik, Cemal Kaman, Gaye Gurur Günal, Ayşegül Baklacı, Nilay Ateşoğulları, İpek Demirtaş, Hakan Yılmaz, Erdal Yolcu, Abdullah Kaya, Abbas Ulucan, Ekrem Köse, Hüseyin Coşkun, Arif Kızılyalın gibi spor insanları yönetimde yer aldı. Genel kurulda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yolladığı hem Adana Demirspor, hem de Adanaspor'u sembolize eden 01 numaralı forma Kaya'ya hediye edildi. Kongrede konuşma yapan Yıldırım Kaya CHP'nin spor çalışmalarını ve vizyonunu anlatan bir konuşma yaptı.

Yıldırım Kaya'nın kongre konuşması şöyleydi:

Budan üç yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüyle yola çıktık. CHP’nin spor politikalarını oluşturmak amacıyla 2017 yılında “CHP Spor Kurulunu” kurduk. Herkes Mustafa Kemal Atatürk’ü askeri bir daha, büyük bir devlet adamı ve

eşsiz bir siyasetçi olarak bilir. Ancak onun önemli bir özelliği de sporcu olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda, yüzme, kürek çekme ve ata binme sporlarını hayatı boyunca yapmış iyi bir sporcudur. Belki çoğumuz bilmeyiz ama Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, dünyada beden eğitimi dersini ülkesinde zorunlu kılan ilk devlet adamıdır. Mustafa Kemal Atatürk, sporun gelişmesi yeni sporcularımızın yetişmesi için beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek için Avrupa’ya öğrenci göndermiştir. Ancak gelinen noktada bu politikadan uzaklaşılmış, on binlerce beden eğitim öğretmeni atanmadığı için ya işsiz ya da beden eğitimiyle uzaktan yakından alakası olmayan işleri yapmak zorunda bırakılmıştır. Emperyalizme karşı verdiğimiz savaştan zaferle çıkmıştık. Bağımsız genç bir devlet olmanın verdiği güçle artık diğer alanlarda da yeni zaferlere imza atmalıydık. Spor alanındaki çalışmalar da bu kapsamda yapıldı.

18 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında “Bireyin bedensel ve düşünsel yetenekleri gibi ahlaki ve sosyal yetenekleri de geliştirilmeli ve bu amaçla beden eğitimi öğretmeni yetiştiren okul açılmalı,..” ifadeleri yer almıştır. Gazi Eğitim Enstitüsü de bu plan çerçevesinde kurulmuştur.

Genç Türkiye Cumhuriyeti 1924 Paris Olimpiyatları’na katıldı.

1924 yılında çıkartılan “Köy Yasası” ile “nişan alma”, “cirit”, “güreş” gibi köy oyunları özendirildi.

1930 yılında çıkartılan “Belediye Yasası” ile çocuk bahçeleri, spor alanları ve stadyumlar yapılması için yerel yönetimler görevlendirildi.

1932 yılında Atatürk’ün talimatıyla halkevlerinin çalışma alanlarına spor da ilave edildi.

1936 yılına gelindiğinde spor çalışmaları meyvesini vermeye başladı. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında,güreşçimiz Yaşar Erkan olimpiyatlarda ilk altın madalyamızı kazandı. Bu büyük başarının haberini alan Mustafa Kemal Atatürk,

Yaşar Erkan’a “Kendin küçüksün ama memleket için çok büyük bir iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar.” diye telgraf çekmiştir.

Değerli Sporseverler;

İşte biz böyle bir gelenekten geliyoruz. CHP Spor Kurulunu, bu değerli mirası devam ettirmek için kurduk. CHP Spor Kurulumuzun, partimizin “spor” alanındaki önemli bir boşluğunu doldurduğuna inanıyoruz.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmadı; ekonomi, eğitim, dış politika ve spor politikasının da temellerini attı, bizlere rehber oldu. Kendisi de bir sporcu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün rehberliğinde çok yol kat ettik. CHP olarak, sporun evrensel dilinin barış olduğuna inanıyoruz. Çünkü spor farklı kültürleri buluşturur, farklılıkları kucaklaştırır. Dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun, spor bizi birleştirir; daha da insanlaştırır. Türkiye'de hiçbir siyasi partinin merkezi düzeyde spor kurulu bulunmuyor. Bu bakımdan da CHP Spor Kurulu bir ilke imza attı.

CHP Spor Kurulumuz kurulduğu günden bu yana hızla bölge toplantılarını tamamlayarak 81 ilimizin 67’sinde ve bu illere bağlı ilçelerimizde örgütlendi. 250 belediyede de temsilcimiz bulunmaktadır.

CHP Spor Kurulunun faaliyette olduğunu tüm il ve ilçelerde Spordan Sorumlu Başkan Yardımcıları görev yapmaktadır. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi kavrayan bir anlayışla, spora siyaseti karıştırmadan; Türkiye'de gençlerin spora yöneltilmesi, sporun ayağa kaldırılması için önemli bir çalışma yürütüyoruz.

CHP Spor Kurulumuz, kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalar yaptı. Amatör sporcularla, profesyonel sporcularla, sporseverlerle ve spor kulüpleriyle önemli çalışmalara imza attık.

Amatör spor kulüplerinin ve amatör sporcuların sorunlarını gündeme taşıdık. Belediyelerimizin bünyesinde kurulan spor kulüplerini fikri olarak destekledik, sporla ilgili sorunları kamuoyunun gündemine taşıdık. Belediyelerimizle işbirliği içinde halkın sporla buluşması için spor

politikaları ürettik.

Hedefimiz Türkiye'nin 2020 olimpiyatlarına hazırlanması,

Spor federasyonları seçimlerinin sporu, sporcuyu ön plana alan yaklaşımları,

Sporcu ve spor kulüplerinin ihtiyaçları ve sorunları,

Belediyelerin spor politikaları ve bu alanda yapacakları çalışmalar tartışacağımız başlıca konulardan olacak.

Değerli Sporseverler;

CHP Spor Kurulu olarak, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında “Türkiye Belediye Spor Oyunları” organizasyonu hazırlığını yürüteceğiz. Bu oyunlara parti ayrımı yapmadan, tüm belediyelerimizin katılımı sağlanacak. Çocuklarımıza, gençlerimize fırsat verildiğinde, yoksul aile çocukları

desteklendiğinde sporda mucizelere imza attıklarını görüyoruz. İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. 2019 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, modern pentatlon branşında 7 dünya rekoru bulunan ve bu alanda Türkiye'den olimpiyatlara katılacak ilk sporcu unvanını da kazanan İlke Özyüksel'e verildi. İlke Özyüksel bu büyük başarıya, imkansızlıklar içinde, antrenörsüz ve görme engelli annesinin bakımını da omuzlarında taşıyarak ulaşmış mucize bir kızımız…Bizim imkansızlıklar içinde, imkansız olanı başaran, Altındağ sokaklarında yetişen şampiyonalarımız var. Bu gençlere hak ettikleri imkanlar sunulduğunda ne mucizeler gerçekleştireceklerini hayal bile edemeyiz. Ankara’nın göbeğinde Altındağ’da okul önlerinde ve mahalle aralarında çocuklarımız uyuşturucu tacirlerinin cenderesinde sıkışmış durumda. CHP Spor Kurulu bünyesinde kuracağımız “Bağımlılıkla Mücadele Masası” aracılığıyla bu çocuklarımıza ulaşarak onları spor bağımlısı yapacağız. Spor sadece futbol kulüplerinden ibaret değildir. Tüm spor dallarına gereken ilginin gösterilmesi ve yatırımların yapılması gerekir. Amatör spor kulüplerini, profesyonel spor kulüpleriyle yarışan kulüpler olarak görmemek gerek. Profesyonel spor kulüplerine yapılan desteğin, amatör spor kulüplerine de yapılması gerekir. Türkiye Futbol Federasyonunda ve Türkiye Basketbol Federasyonunda olduğu gibi “sarayın” baskısı ile AKP’lilerden oluşan federasyon yönetimlerinin oluşturulmasını kabul etmiyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek, tek adamın federasyon yönetimlerini belirlemesine izin vermeyeceğiz. 2019 FIBA Dünya Kupası maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD karşısında 93-92, tek puanla kaybederken, Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu sarayda AKP Genel Başkanı ile maçı izliyordu. O basketbol oynarken 82 milyon onun arkasındaydı, ancak o saraydan çıkıp takımının yanında dahi duramıyor. Sporumuzu böylesine sorumsuz kişilerin elinden kurtaracağız. Türkiye’de çocukların ve geçlerin spor alanında daha önde olması gerek. Biz bunun için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Spor Kurulumuz bugün burada CHP iktidarında uygulayacağı spor politikalarını da belirleyecek.

CHP Spor Kurulumuz;

Spor kuruluşları, spor adamları ve Demokratik Kitle Örgütleri ile işbirliği yaparak; çağdaş, demokratik ve halkçı bir spor politikası belirleyecek. Belirlenen spor politikalarının parti programına ilave edilmesi yeni dönemde önceliklerimizden olacak.

CHP Spor Kurulu'na, gönüllülerimize ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

CHP Spor Kurulumuzun spor alanında çok verimli çalışmalara öncülük edeceğine olan inancımla, tüm sporseverleri saygıyla selamlıyor.