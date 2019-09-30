Jimnastikte millilerden gururlandıran başarı



Sporcu Hasan Bulut ferdi olarak yarıştığı müsabakalarda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, takım halinde ise şampiyon oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcuyu ve antrenörü Mehmet Bilgin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.