UEFA Türk kadın hakemlere görev verdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Muratdağı ve Yılmaz, UEFA tarafından görevlendirildi.

İki Türk hakemin elemelerde görev alacağı maçlar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak.