UEFA Türk kadın hakemlere görev verdi

FIFA kokartlı Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görev yapacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi, 13:53

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Muratdağı ve Yılmaz, UEFA tarafından görevlendirildi.

İki Türk hakemin elemelerde görev alacağı maçlar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak.

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