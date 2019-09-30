UEFA Türk kadın hakemlere görev verdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Muratdağı ve Yılmaz, UEFA tarafından görevlendirildi.
İki Türk hakemin elemelerde görev alacağı maçlar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Muratdağı ve Yılmaz, UEFA tarafından görevlendirildi.
İki Türk hakemin elemelerde görev alacağı maçlar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak.