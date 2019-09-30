Paris Saint Germain İstanbul'da

Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakip

Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakip Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile en son 13 Mart 2001’de rakip oldu. Bugüne kadar oynanan 4 resmi maçta iki takımın da 2’şer galibiyeti bulunuyor.