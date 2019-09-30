Milli sporcular derece elde eden öğrencilerle buluştu









Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, olimpiyat şampiyonu halterci Nurcan Taylan ve dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sporcular ile 73 okuldan öğrenci ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki tören öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kültürde, bilimde, sanatta ve sporda bu ülkenin, bu milletin başarısını artırmamız lazım. Bizim şimdi elde edeceğimiz başarı, atalarımıza karşı bir şükran ve minnet ve ifadesi olacaktır." dedi.

Milli sporcuların öğrencilere ilham verdiğini ifade eden Şahin, "Onlar 'Biz bu milletin ferdi olarak bunu başardık, siz de başarabilirsiniz.' diyor. Yeter ki kendinize inanın. Mutlaka başarırsınız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

Genç sporculara madalyalarını Vali Şahin ile takdim eden milli güreşçi Kayaalp de burada yaptığı konuşmada, başarı elde etmek için çok çalışmak gerektiğine dikkati çekti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp "İlk günkü heyecanla işime daha sıkı sarılıyorum. Şimdi olimpiyat şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Hedefim almadığım tek madalya olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak." şeklinde konuştu.

Programda 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenciye madalyaları takdim edildi.