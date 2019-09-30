Kayserispor'da şok ayrılık!

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor.

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Takımın iyi sonruçlar alamaması üzerine bu karara varıldı.

İŞTE AYRINTILAR

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Daha önce de Ankaragücü teknik direktörüyle yollarını ayırmıştı.