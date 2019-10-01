Trabzon deplasmanından gece yarısı dönen Siyah-Beyazlılar bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı

Beşiktaş’ta isyan günleri

HİLMİ TÜRKAY

Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, saat 00.45’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştı. Kafileyi yaklaşık 100 kadar Siyah-Beyazlı karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Futbolculara yönelik, “O forma kutsaldır nasip olmaz herkese’ diye bağıran taraftarlar, “Fikret Orman paralar nerede” şeklinde uzun süre yönetimi ve başkana tepki gösterdi. Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesini istedi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Siyah-Beyazlıların hedefindeki diğer bir isim de teknik direktör Abdullah Avcı’ydı. Taraftarların “Abdullah Avcı yere yatsana” protestolarının ardından deneyimli teknik adam, takım otobüsüne geri dönmedi ve yönetici Ahmet Kavalcı ile birlikte özel araçla havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla Sabiha Gökçen’i terk etti. Bildiğiniz gibi statta da hem Fikret Orman’a hem de yönetim için istifa sesleri yükselmişti.

6 maçta sadece 1 galibiyet

Beşiktaş’ta tarihin en büyük krizlerinden birisi baş gösteriyor. Geride kalan 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, ligde 16. sıraya gerilerken idari anlamda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Fikret Orman’ın istifa kararı aldığını açıklamasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Başkan Fikret Orman ve Yönetim istifa etmezken, 20 Ekim’de olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesine karar verilmişti. Alınan bu kararın ardından ise gözler, adaylıklarını açıklaması beklenen kişilere çevrildi. Ancak şu ana kadar herhangi bir isim, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıklamadı. Başkan Fikret Orman’ın da istifa etmemesi, tekrar aday olacağı yönünde yorumlara neden olurken, Orman’dan bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Takımın formsuz olması, yönetimde de yaşanan belirsizlik, Siyah-Beyazlı camiada büyük bir kriz doğurdu.

4 futbolcu hemen gönderilsin

Trabzonspor maçında Beşiktaş’ta 5 futbolcunun performansı taraftarları çıldırttı. Tarihi bir mağlubiyet alan ve kenarda çaresiz görünen Abdullah Avcı’nın yaptığı transferler sorgulanmaya başlanırken, teknik adamın bazı oyuncularla yoluna devam etmemesi konusunda uyarıldığı belirtildi. 4-1 biten 90 dakikanın ardından Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Atiba ve Karius’un Alanyaspor karşısında sahada olması istenmezken, Karius (sözleşmesi devam ediyor) haricinde diğer 4 tecrübeli isimle ocak ayında vedalaşılacağı öğrenildi. Gerek fizik olarak, gerekse oyun içi etkinliği ve kalite olarak Siyah-Beyazlı takıma katkı vermekte artık zorlanan Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba, Necip’in yerlerini Douglas, Rebocho, Roco ve Ljajic’e bırakacağı tahmin edilirken, Avcı’nın yeni bir kadroyla Alanyaspor maçıyla birlikte çıkış yapması bekleniyor.

Maçı kazansaydı aday olacaktı

Fikret Orman, Trabzonspor maçı öncesinde bu maçın kazanılması halinde yeniden aday olabileceğini söylemiş. Sanırım Orman, bu kararından artık vazgeçmiş olmalı. Telefonlarını kapalı tutması neden acaba? Serdal Adalı adaylığını koyacak. Adaylardan İsmail Ünal’a eski yöneticilerden Metin Keçeli’nin destek verip, Ünal adına çalışmalar yaptığını öğrendim. Ahmet Nur Çebi favori. Ethem Sancak ismi için uzak ihtimal deniliyor.

Özdemir: Orman devam etmeli

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, camiadan yeterli destek göremediği gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın göreve devam etmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Orman’la çok iyi anlaştıklarını belirten Özdemir, “Fikret Orman başkanlığı bırakırsa, bu Türk sporu için büyük bir kayıp olur. Ayrılmasını istemiyorum. Bunu kendisine de söyleyeceğim. Daha önce iki kez aradım, ulaşamadım ama mutlaka konuşup devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim” dedi.