Galatasaray-PSG maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın keyfini çıkarmak istediklerini söyledi.

Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda ile düzenlediği basın toplatısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorilerden birini konuk edeceklerine dikkati çekerek, "Çok yüksek ekonomisi olan bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonu. Beğendiğim bir teknik direktörleri var. Çok değerli oyuncuları var. PSG son yılların atak yapan kulübü. Hepimiz saygıyla izliyoruz. Rakibimize sonsuz saygı duyuyoruz, bizim de niyetimiz saygı görmek." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı olmadıklarını hatırlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını inkar etmedik. 'Neymar yok vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok kötü.' Bunun avantaj olduğuna Galatasaraylılar kanmasın. Rica ediyorum. Bunlar nasıl yenemediğimizin ön hazırlığıdır. Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan, çok büyük oyunculardan kurulu takımlarından birine karşı oynayacağız. Bu işin keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi takımını PSG karşısında izleyecek. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığına göre, sahada biz de bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacağız. Elimizden gelen mücadelenin fazlasını ortaya koyacağımızdan herkes emin olsun. Yarın takımımın iyi reaksiyon göstereceğini düşünüyorum."

Fenerbahçe derbisinden üç gün sonra güçlü bir takımla oynamanın kolay olmadığını kaydeden Terim, "Bazı oyuncularımızın sakat olması, bazılarının hazır olmaması bahanesine sığınmadan oynayacağız. Ne kadar iyi hazırlanabilirsek o kadar iyi hazırlandık." diye konuştu.

"Kaybetmeye hiç niyetimiz yok"

Sergilenen futbola yönelik eleştirilere değinen Terim, "Fenerbahçe maçını bir daha izledim. Biz iki puan kaybetmişiz. Kötü oynamış olabiliriz ama pozisyonlarımız var. Galatasaray seyircisinin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde karamsarlığı hiç kabul edemem. Biz nerelerden şampiyonluk kazandık, Avrupa şampiyonu olduk. Biz kulübümüzle, takımımızla, hele hele taraftarlarımıza birleştiğimiz zaman ortaya çıkan, herkesin parmak ısırdığı tablodur. Böyle bir şey düşünen varsa sakın yapmasın. Kaybedersek de beraber olacağız. Onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybetmemiz lazım. Buna kimse bir şey demez. Buna bizim kredimiz de hakkımız da var. Gerçi kaybetmeye hiç niyetimiz yok Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.

Kadroda daha önce Fransa'da oynamış oyuncuların çokluğunun avantaj olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Terim, "Fransa'da oynamış, Fransız kökenli oyuncularımızın PSG karşısında diğer futbolcularımıza göre daha rahat olmalarını bekliyorum. PSG'yi herkes tanıyor ama onlar Fransa futbolunu ve rakip oyuncuları herkesten fazla tanıyor. Ben onların oyun içinde, o atmosfer içinde herkesten çok daha önde ve rahat olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hücum hattındaki aksaklıklar

Hücum hattındaki aksaklıklarla ilgili bir soru üzerine Terim, bunun birçok nedeninin olduğunu ve beraber oynadıkça sıkıntının giderileceğini dile getirdi.

Süper Lig'deki cezasının yeni bittiğini hatırlatan Terim, şunları söyledi:

"Maçlardan sonra pek açıklama imkanı bulamadım. Esasında orada açıklanması gerekebilirdi. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu ve tempolu oyunun oynanmadığı bir gerçek. Galatasaraylılara bunu benim söylemem bir borç. Benim de hoşlanmadığım açık. Yalnız önceki sezondan 4-5 oyuncu farklı oynuyoruz. Bunların birlikte maç yaptığı sayı 2 veya 3. Birlikte oynama kültürünün yanı sıra, alışık ve tanışık olma refleksi diye bir şey var. Bu da maç yaptıkça artar. Tempo ve fizikle de mevcut şartlardaki pek çok şeyin değişeceğini şimdiden söyleyebilirim. Değişimlerin etki göstermesi için yeterli zamanı tanımak lazım. Süre ve sabır isteyen hoca değilim."

"Güçlü bir oyun planımız var"

Futbolda büyük değişimler olduğunu anlatan Terim, "Futbolda eskisi gibi modeller, sistemler veya adı konulmuş dizilişlerin olmadığını göreceksiniz. Mesele başka boyutta. Oyun içinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerinize kadar her şey anlık olarak değişiyor ve tek bir sistem veya oyun anlayışıyla maçı bitiremezsiniz. Maçı tek bir sistemle izah edemiyorsunuz. Futbolun terimleri de değişiyor. Belki buna karma futbol veya birkaç şeyi deneyebildiğimiz bir ortam diyebilirsiniz. Güçlü bir oyun planımız var. Son iki sezonda şampiyonluğa ulaştığımız gibi, topa çok fazla sahip olan, rakibin ise topa daha az sahip olmasını isteyen bir takım." şeklinde konuştu.

Yapmak istediklerinin hücum bölgesindeki hareketliliği artırmak olduğunu belirten Terim, "Alanları daha etkili kullanmak istiyoruz. Biraz daha topa tempo vererek güçlü ve hızlı oyunumuzla birleştirmeliyiz. Şu an bize bunları yaptırmayan sebepler var. Seyircimizin hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Galatasaray'ın şu an rakip ve takım analizine, bireysel oyuncu yeteneklerine ve takım olarak mücadele yapısına göre bir oyun anlayışı var. Üstelik ligdeki durum ile Avrupa'daki durum, UEFA cezamız nedeniyle bizim için çok farklı. Kadro sınırlaması cezamız dolayısıyla büyük farklılıklar taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz"

Radamel Falcao'nun performansını değerlendiren Terim, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır. Son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol kısırlığıdır. Memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum. İletmediğimiz, paylaşmadığımız, sebep ve bahane olur diye söylemediğimiz birçok şey var. Saha dışı, hatta saha içi olaylarla uğraşıyoruz. Sakatlık mesela. Lemina'yı kaybettik, iyi gidiyordu." diye konuştu.

Oyuncuların hazır olmamasıyla ilgili soru üzerine Terim, şunları söyledi:

"Feghouli'nin hiç durmadan devam ettiği bir sezonu yaşıyoruz. Hazırlık dönemi geçirmemiş Falcao, 45'e kadar iyi, 60'a kadar olabilir, sonrası zor. Lemina uzun zamandır oynamıyor. Seri bizimle sezon başı geçirmemiş, o da gitmiş Afrika Kupası oynamış. Lemina, Afrika Kupası'na gitmiş. Sezon başını bizimle geçirmemeleri zaten önemli. Bunların hepsi handikap. Bunların hepsini oynadıkça yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belhanda: "Etkili olmamız lazım"

Sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, PSG'nin oynamasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Onları toptan mahrum edersek avantajı ele geçirmiş olacağız. Bizim etkili oynamamız lazım. O zaman zorlanırlar." açıklamasında bulundu.

Belhanda, çenesinde oluşan kırık sonrası maskeyle oynamasının performansını etkileyip etkilemediği sorusunu, "Performansımı çok fazla etkilemedi. Sahada olduğun zaman bunun handikap oluşturmasını unutuyorsun ve ona göre oynuyorsun." diye yanıtladı.

Falcao'nun performansıyla ilgili Belhanda, "Falcao üç maç oynadı. Yeni gelen çok oyuncu var. Sabretmek gerekiyor. Geçen sezona da zorluklarla başladık ama şampiyon olduk. Sabırlı olmak lazım. Şampiyonluğa doğru ilerlediğimiz unutulmamalı." diyerek sözlerini tamamladı.