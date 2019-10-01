Kadın ragbi takımımıza büyük sınav

Kadın Ragbi Lig Milli Takımız Dünya 7.’si Tecrübeli Fransa’ya Karşı Sahaya Çıkıyor. Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA) ve Fransa Ragbi Lig Federasyonu (FFR XXIII) tarafından organize edilen ve Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) gözetiminde Esenler Stadı – İstanbul’da 5 Ekim 2019 saat 20.00’de oynanacak olan maç kızlarımız için büyük önem taşımakta. Son iki sezondur düzenlenmekte olan Türkiye Kadın Ragbi Lig’inde oynayan kızlarımız daha önce İtalya ve Yunanistan’la oynadıkları iki milli maçta da galip gelerek uluslararası tecrübe kazandı. Kadın Ragbi Lig Milli Takımımız bu başarı sonucunda Dünya Ragbi Lig klasmanına 12. sıradan giriş yaptı. Takımımız oyuncularından Ecem Açıkgöz, Global Rugby Leauge Academy İngiltere’ye davet edildi. Akademi’de gösterdiği performans sonucunda Women’s Super Rugby Leauge takımlarından Bradford Bulls kadrosunda yer alarak ülkemizi İngiltere’de temsil etti. Bu sezon ligde İzmir Batı Gücü (geçen sezonun şampiyonu), Ankara Phrygians, Kadıköy Bulls, Kocaeli Kadınlar ve Kandıra Kadınlar takımları yer almaktadır. 18 kişilik Milli Takım kadrosu bu takımların oyuncuları arasından seçilmektedir. Fransa’da1934’ten beridir oynanan Ragbi Lig ülke genelinde popüler bir spordur. Fransa Kadın Ragbi Lig Takımı Ağustos 2019’da Dünya Ragbi Lig Federasyonu (RLIF) tarafından 2021’de İngiltere’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılım hakkı kazandı.

Fransa maçı öncesi açıklama yapan TRLA Başkanı Gürol YILDIZ: “Son iki senedir ülkemizde büyük özveri ve emekle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Kadın Millilerimiz uluslararası arenada başarılar göstermiştir. Kadın Milli Takım Koçumuz Fransız Julien Treu bu başarılarda büyük pay sahibidir. Fransa gibi köklü ve tecrübeli bir takımla oynamak bizim için çok büyük bir sınav olacak. Kızlarımızın elinden geleni yapacağına inancımız tamdır.” dedi.