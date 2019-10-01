Adalı'nın adayı Sergen Yalçın mı?

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübe faydalı olacağına inanması durumunda başkan adaylığını duyuracağını söylemişti dün. Adalı, "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş'a faydalı olup olmayacağımdır. Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım. 'Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır.' dedim. Bugünlere kadar geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur." ifadelerini kullanmıştı.

İşte bu gelişmelerin ardından Serdar Adalı'nın aday olup seçimi kazanması halinde Malatyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın'dan söz alıdğı ve Adalı'nın göreve gelir gelmez Sergen Hocayı takımın başına getireceği ifade ediliyor.