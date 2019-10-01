"Hedefim Avrupa'da gol ya da goller atmak"

Adanalı 25 yaşındaki oyuncu Sevgi Çınar, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Estonya ve Slovenya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosunda yer alıyor. İstanbul Riva'da milli takım kampında zorlu karşılaşmalara hazırlanan Çınar, "Adana'da doğup büyüyüp kentte futbola başladım. Gösterdiğim performansla A Milli Takım'a yükseldim. İzmir'de Konak Belediyespor'a transfer oldum. Uzun yıllar forma giydikten sonra sezon başında Beşiktaş'a imza attım. Bir taraftan ülkemizi diğer taraftan memleketimi hem İstanbul'da hem dünyanın farklı ülkelerinde oynadığım futbolla temsil ediyorum. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlardan namağlup döndük ancak elendik. Şampiyonlar Ligi'nde gol atma başarısı gösterdim. Şimdi hedefim A Milli Kadın Futbol Takımı ile Avrupa'da oynayacağımız maçlarda gol ya da goller atmak" diye konuştu.



"KÜÇÜK YAŞLARDA BABAMLA HALI SAHA MAÇLARINA GİDİYORDUM"



Milli sporcu olmasından dolayı kontenjanla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde sürdürdüğü eğitimini tamamlayıp, öğretmenliğe başladığını kaydeden Sevgi Çınar, "Küçük yaşlarda babamla halı saha maçlarına gidiyordum. Futbol tutkum orada başladı. Evimizin bulunduğu sokakta erkeklerle futbol oynamaya başladım. Yaşıtlarım oyuncak bebekle oynarken, ben gol atıyordum. BESYO'yu tamamladıktan sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine atandım. Bir taraftan yeni Sevgi Çınar'lar yetiştirirken, diğer taraftan futbola devam ediyorum" dedi.