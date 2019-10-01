İstanbul Maratonu'nda rekor bağış hedefi

Mart 2008'de kurulan ve kollektif yardım koşularıyla bugüne kadar 60 bin koşucu, 500 binden fazla bağışçı aracılığında toplamda 50 milyon lirayı aşkın bağış toplayan Adım adım Oluşumu, 3 Kasım'da düzenlenecek 41. İstanbul Maratonu için kendisine 15 milyon liralık rekor bir bağış hedefi koydu.

Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun, maratona kayıtların 30 Eylül’de biteceğini hatırlatarak, herkesi iyilik peşinde koşmaya davet etti. Ergun, Adım Adım Projesi’nin amacını, “Başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dalış gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaya aracılık ediyoruz. Çevremizdeki sorunları görüp şikâyet etmek yerine çözümün parçası olmak isteyen gönüllüler ve STK’ları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz” sözleriyle ifade etti.

İBB'den destek

Yardım kampanyasına destek mesajı yayımlayan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur twitter hesabından

''Rekor!! Londra ve New York Maratonlarını dahil etmezsek Adım Adım Vodafone İstanbul Maratonu’nu dünyanın en çok bağış toplanan maratonlarından birisi yapmıştır. Bu sene hedef: 15 milyon tl'' şeklinde bir açıklama yaptı.