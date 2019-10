Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu

Eker I Run 2019 şampiyonlarına Marsilya Maratonu’na katılma hakkı



Sporculara 42K Maratonu, 15K Yarışı, 5K Yarışı, Özel Sporcular Koşusu ve Paten Yarışı olmak üzere beş farklı yarış deneyimi ve Yardımseverlik Koşusu’na katılma imkanı sunacak olan Eker I Run 2019 ile ilgili detaylar ise Türkiye Spor Yazarları Derneği Sosyal Tesisleri’nde medya mensupları ile paylaşıldı.



Basın toplantısında Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Eker Süt Ürünleri Marka Müdürü Özge Kiraz ile Eker I Run Yarış Direktörü ve Macera Akademisi Yönetici Ortağı Caner Odabaşoğlu’nun yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ulakçı ile Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun medya mensupları ile bir araya geldi.



“Eker I Run koşusuyla tüketicilerimize 'sağlıklı yaşam için koş' çağrısında bulunuyoruz.”



Eker I Run’da bir kez daha çok sayıda sporseveri ve bağışçıyı ağırlayacak oldukları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcı Nevra Eker, görüşlerini şu şekilde anlattı:



“Ben ilk Eker I Run Koşusu’nu organize ettiğimiz 2014 yılında koşu sporuna başladım. Bu organizasyon beni koşu gibi çok keyifli bir sporu hayatımın parçası yapmama ve daha sağlıklı bir birey olmama vesile oldu. Bu sene altıncısını yapacağımız Eker I Run koşusuyla ben de koşu hedeflerimi büyüttüm. İlk maraton denememi 2018’de yapmıştım ve maratonun insan bedenini ne kadar zorlayıcı ve yıpratıcı bir deneyim olduğunu yaşayarak gördüm. Bu sene Eker Süt Ürünleri’nin kuruluşunun 42. yılını kutlarken, Eker I Run Koşusu’na 42. km’lik bir parkur da ilave etmek istedik.



Sizlere Eker'in 42 yılını, bir maratonun temel kilometre taşlarına atıfta bulunarak anlatmak istiyorum. Maraton koşarken hissedilen zorlu süreçleri aslında Eker de 42 yıllık geçmişinde yaşadı.

5 km’lik koşular bu spora yeni katılanlar için çok ideal bir mesafesidir. Hemen herkes kısa bir hazırlıkla bu mesafeyi tamamlayabilir. Eker Süt Ürünleri’nin ilk 5 km’lik yolculuğu 1977 yılında babam Altan Eker'in Bursa'daki otomotiv firmalarına, endüstriyel ayran tedarik etme girişimiyle başlamış. Küçük bir süthanede tombul cam şişelere ayran doldurarak Bursa'da satmaya başlamışlar. 1981'de inşa ettikleri yüksek kapasite ve dönemin yeni teknolojileriyle donatılmış fabrikada üretime geçerek, kendilerini farklılaştırmışlar. İlk 5 kilometrelerinde, yani 1983 yılında ise İzmir Bölge Müdürlüğü’nü açarak ulusal bir marka olmaya ilk adımlarını atmışlar.



10 kilometre koşabilmek için kişinin artık biraz daha sık ve düzenli antrenman yapma alışkanlığı edinmiş olması gerekir; en azından haftada 1-2 defa koşmalı. Bir kurumun da ilk 10 yılı aslında temellerinin sağlamlaştığı yıllardır. Eker 1987’de İstanbul Bölge Müdürlüğü’nü de kurarak rekabetin daha yoğun olduğu bu coğrafyada varlık göstermeyi başarmış.



Ben artık uzun mesafe koşuyorum diyebilmeniz için yarı maratonu yani 21.1 kilometreyi deneyimlemiş olmanız gerekir. 10 km’lik koşudan 21 km’ye çıkmak için de hem kuvvet hem de dayanıklılık konusunda antrenman yapmak şarttır, yoksa sağlıklı bir şekilde tamamlayamazsınız yarı maratonu. Eker'in de en kritik kilometreleri 10-20 km arası yani 1987-1998 yılları arasında. 1996 yılında babam Altan Eker'in ani vefatıyla ağabeyim Ahmet Eker ve ben, 23 ve 21 yaşlarında ikinci kuşak olarak Eker’in yönetimine geçtik.



1996-2000 yılların arasında ağabeyim ve ben Eker'i, süt sektörünü, iş hayatını ve yöneticiliği öğrenirken, 1997 yılında ilk litrelik aile boyu yayık ayranı perakende satışa sunarak, Eker'in en güçlü ürünü ayranda çok sağlam bir adım atmayı başardık.



Yarı maratondan sonraki hedef tam maratondur. Tabii Türkiye’de binlerce yarı maraton koşusu varken, maraton koşan kişi sayısı 2-3 bini çok geçmez. Şirketlerde de 20 yıldan sonra ayakta kalabilmek çok kolay değildir. Eker de ikinci kuşak aile fertleriyle, 2000’li yıllara 4 yıllık bir tecrübe ile vizyonu ve hedeflerini netleştirmiş olarak başladı. Eker maratona hazırdı. 25 ve 30. kilometreler maratonun ilk kırılma noktalarıdır, enerjiniz azalır, desteğe ihtiyaç duyarsınız. Eker için de bu destek 2006 yılında Fransız Andros firmasıyla gerçekleşen ortaklık oldu. Andros süt sektöründeki endüstriyel tecrübesiyle ve Türkiye pazarındaki iddialı hedefleriyle Eker'e ihtiyacı olan enerji kaynağı oldu. Andros ve Eker, beraber 2007’de Türkiye'de ilk defa supangle, sütlaç, kazandibi, keşkül gibi geleneksel sütlü tatlıları bir süt fabrikasında endüstriyel olarak üreterek yeni bir pazar yaratmayı başardı.



Maratonun 35. km’sine geldiğinizde artık başarabileceğinize inancınız tamdır. Zor da olsa o noktada özgüveniniz tamdır. Son 7,2 km’yi bitirmek için beden ve beyin gücünüzü en yoğun kullanmanız gereken mesafe burasıdır. İşte Eker'in 35. yılı da 2012’de ortağı Andros ile beraber tasarladıkları yeni fabrikasına taşınma yılıdır. Mustafakemalpaşa'da 105 dönüm üzerindeki 23,000 m2 kapalı alanda, dünya standartlarındaki yeni üretim tesisinde Eker'in günlük süt işleme kapasitesi 500 tona çıktı. 2012’den bu yana Eker, kalite ve verimlilik odaklı üretim; planlı, organize satış ve dağıtım stratejisiyle büyümeye devam etmektedir.



Yeni fabrikaya taşındıktan tam 5 sene sonra, planlanmış olan fabrikanın büyüme ve kapasite artış etabı da 2017’de tamamlanmış, 2018’de günlük 1000 ton süt işleme kapasitesi yaratılmıştır.



Bu yıl, 2019 sonunda 42 yıllık maraton yolculuğumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eker'in nesiller boyu devam edecek endüstriyel ve yönetsel altyapısını sağlamak en büyük hedefimiz. Bu koşuya nesiller ve yıllar boyu devam edebilmek için iyi bir marka olmamız, tüketicimizin sağlığına, iyiliğine katkıda bulunmamız gerek. Eker I Run koşusuyla tüketicilerimize 'sağlıklı yaşam için koş' çağrısında bulunuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki daha bu yolculuğun ultra maratonları 55K, 90K, 110K evreleri var. Bu kilometreleri tüketicilerimizle beraber koşacağız.”



“Geçtiğimiz yıl toplam 120.554 TL bağış yapılan Eker I Run’da iyiliği büyütüyoruz”



Eker I Run’da her yıl iyiliği büyüttüklerini ve sporseverleri çok anlamlı bir etkinliğin parçası haline getirdiklerini söyleyen Eker Süt Ürünleri Marka Müdürü Özge Kiraz ise şu açıklamaları yaptı:



“Eker I Run’da düzenli olarak katılımcı sayımızı artırdığımız gibi ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz desteği de katılımcılarımızla birlikte yükseltiyoruz. Bu yıl toplamda 13 sivil toplum kuruluşu, projelerini gerçekleştirmek için 6. Eker I Run’da bağış koşusu düzenleyecek.



Geçtiğimiz yıl kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan Adım Adım’ın desteğiyle toplamda 120.554 TL bağış toplanmıştı. Bu yıl bu meblağın da üzerine çıkacağımızı, ayrıca geçtiğimiz yılki 1.983 bağışçı sayımızı da artıracağımıza inanıyoruz. Bu sebeple, iyiliğin parçası olmak isteyen herkesi Eker I Run 2019’a bekliyoruz.”



“Katılımcılara 5 farklı yarış seçeneği sunuyoruz”



2019’da katılımcılar için yarış seçeneklerini farklılaştırdıklarını medya mensupları ile paylaşan Macera Akademisi Yönetici Ortağı Caner Odabaşoğlu ise görüşlerini şu şekilde ifade etti:



“Eker I Run 2019’da sporculara beş farklı yarış sunacağız. 42K Maratonu’nun yanı sıra 15K Koşusu, 5K Koşusu, Özel Sporcular Koşusu ve ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Paten Yarışı’na katılımcıların gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Ayrıca 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılacağı “Minik Adımlar” organizasyonumuzda katılımcıların hem spor yapmalarını hem de eğlenmelerini sağlayacağız.”



“Toplam kayıt sayımız 2.000’e yaklaştı”



1 Ekim 2019 itibarıyla katılımcı sayılarının 2.000’e yaklaştığını da paylaşan Caner Odabaşoğlu, organizasyonun başlangıç gününe kadarki kayıt sürecini ise şu şekilde açıkladı:



“www.ekerkosu.com adresindeki online kayıt sürecimiz, yarın 17.00’de sona erecek. Sonrasında dileyen sporseverler, 4-5 Ekim 2019 tarihlerinde iki gün boyunca Eker Meydan’da kurulacak kayıt bölgesinden kayıt yaptırabilecekler.



“Şampiyonlarımızı Marsilya’da düzenlenecek olan maratonlara götüreceğiz”



Kayıtlı sporcu sayımızın beklediğimizin üzerinde seviyeye çıktığı 2019 yılında şampiyonlarımızın ödüllerini de daha farklı seviyeye taşıyacağız. 42K Maratonu birincisine Marsilya Maratonu’na katılma hakkı ve seyahat desteği, 15K Yarışı şampiyonumuza da Marsilya Yarı Maratonu’na katılma hakkı ve seyahat desteği sunacağız.”



Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ulakçı ise Türkiye Atletizm Federasyonu olarak her zaman Eker I Run gibi nitelikli organizasyonların destekçisi olduklarını, koşucuların yarışı mutlu bir şekilde bitirebilmeleri için her türlü desteği sağlayacaklarını ve tüm sporculara başarılar dilediklerini söyledi.



Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun ise bir kez daha Eker I Run organizasyonunun bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını ve herkesi iyiliğin peşinde koşmaya davet ettiklerini ifade etti.



6 Ekim Pazar günü Bursalılara spor ve eğlence dolu bir gün yaşatacak olan Eker I Run 2019, sabah 07.00’de Uludağ Oteller Bölgesi’nde 1.810 metre rakımda verilecek olan 42K Maratonu startı ile başlayacak.