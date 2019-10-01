Yanal: Biz şampiyon olacağız

Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın sabah antrenmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Hafta sonu oynanan dev derbiyle ilgili konuşan Yanal, "Galatasaray’ın kötü olduğu görüşüne katılmıyorum. Galibiyeti kaçıran biz olduk" derken, ligin henüz 6 haftasının geride kaldığını belirterek, "Konuşmak için çok erken. Ligin sonuna daha çok var. Bizim sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Biz şampiyon olacağız." dedi.

"İki puanı biz kaçırdık"

Galatasaray ile oynadıkları ve golsüz sona eren derbinin sakin geçtiğini ifade eden Ersun Yanal şöyle devam etti:

"Bizim açımızdan rahattı. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfredildi ne bir şey atıldı. Galatasaray’ın kötü olduğu görüşüne katılmıyorum. Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirine güç gösterisi vardır. Geçen sene 10 kişi, berabere kalmıştık. Deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında iki puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de biz çıkarken kaptırdık. Nagatomo'nun ve Lemina'nın birer pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir şey olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray’ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular."

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu da değerlendiren Yanal, pozisyonun penaltı olmadığını ve zaten çok öncesinde de net bir elle oynama olduğunu dile getirerek, "Derbinin son bölümünde top kaybetmeye başladık. Rakip son 15 dakika ve uzatmalarda toplam 123 saniye top tuttu. Rakibe top vermiyoruz. Ama böyle bir durumda top kayıpları vardı. Bu nedenle topu kaybedecek oyuncuları azaltmam gerekiyordu. Ayrıca Deniz için 'Oyuna sonradan girdi, sonra tekrar çıktı' diyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu büyütmenin anlamı yok. Deniz, Moses, Rodrigues gibi oyuncular oynadığı zaman oyunu daraltmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"Cüneyt Çakır'ın sahada olup olmadığını hissetmedim"

Ersun Yanal, hakemlere güvendiğini vurgulayarak, "Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Bunları söyledim. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili konuşmam. Cüneyt Hoca da derbiyi yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir Cüneyt Çakır'ın sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Zanka ve Jailson'un stoperde iyi bir performans gösterdiğini aktaran Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasındaki yenilgi ve sonrasında sarı-lacivertli kulübün kural hatası başvurusuyla ilgili olarak ise, "Hata ve kaza farklı şeylerdir. Mesela biz Alanya’da kaza yaptık. Jailson’un yaptığı hata değildi, kazaydı. Kural hatası konusunda müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar." açıklamasını yaptı.

"Emre, oyunun aklı"

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geri dönüşünün önemine de değinen Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takım son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup haline gelmişti. Ben de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Emre'nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Onun bize, bizim ona olan güveni tartışılmaz. Bizim için önemli bir karakter. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım. Volkan Demirel de 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim. Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Volkan'ın da burada görev alması gerekirdi. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey. Başkanımız da kesinlikle Volkan'ın takım içinde kalmasını istiyordu ve biz de Volkan'ı ikna ettik. Emre kendisine çok iyi bakıyor. Bu işin 3 ayağı var. Beslenme, yenilenme, yükleme. Bunlarda inanılmaz bakıyor kendine."

"Sergen, Ozan'a inanılmaz bir disiplin getirdi"

Ozan Tufan'ın geçtiğimiz sezona göre büyük bir değişim yaşadığını ifade eden Ersun Yanal, şu sözleri kullandı:

"Geçen sene devre arasında geldi. Sergen Hoca onu çok istiyordu. Burada kalsaydı, takımın içinde Ozan'ı bir yere getirmek sıkıntılıydı, çünkü kredisi de yoktu. Başkana söyledik ve Sergen'in istediğini de ilettik. Kendisi sağ olsun onunla özel ilgilendi. Biz de ilgilendik. Kendi maçımızdan çıkıyordum Ozan'ı arıyordum. Sergen, Ozan'a inanılmaz bir disiplin getirdi. Orada bunu gördü. Daha çok genç. Kendisine güzel bir hayat kurdu. Futbolun ihtiyacı olan donanımları sağladı, Alanya'da çok toparlandı. Sonrasında bizimle başladı ve ardından Emre takıma dahil oldu. Doğru örnekler çok önemli. Ağabeylik bu işte çok önemlidir. Emre burada doğru ağabeylik yapıyor hepsine. Takım içinde ilk kez uzun zaman sonra ağabeylik konusunda böyle bir hava var. Kaleci Altay'ın performansından da çok memnunuz. Altay yaşından çok olgun. Uzun süredir, özel psikoloğu var, onunla çalışıyor."

Mehmet Ekici'yi kadrodan çıkarmak zorunda kaldıklarını açıklayan Yanal, "Mehmet Ekici’yi üzüle üzüle kadrodan çıkardık. Yapacak bir şeyimiz yok. Serdar Aziz’in kolunda uzun bir kırık var. Allah korusun maçta bir düşse, ameliyat olması gerekiyor. Şu anda oynayanlar da iyi oynuyor bu bölgede." ifadelerini kullandı.

"Tolga'nın sakatlığından dönen futbolcu sayısı çok az"

Tolga Ciğerci'nin geçen yıl ender görülen bir sakatlık yaşadığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Tolga'nın yaşadığı sakatlığın ardından dönen futbolcu sayısı çok az. Geçen sene bütün maç toplantılarına bile girdi. İğne ile kuyu kazdı. Çok sabretti ve bu sakatlığı atlatarak döndü. 11 bin metrenin altında koşmuyor şu anda. İnşallah milli takıma da çağrılır." diye konuştu.

Yanal, gösterdiği performansla dikkat çeken Kosovalı golcü Vedat Muric'i geçtiğimiz sezonun devre arasında da transfer etmek istediklerini ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi.

"20 milyon avroya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk"

Geçtiğimiz yıla göre oyuncu maaşlarında ciddi bir tasarrufa gittiklerini de hatırlatan Ersun Yanal, "Biz bu sene, geçen seneye göre 20 milyon avroya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk. Geçtiğimiz sezon ara transferde de oyuncular geç geldi. Bizim takımı anlamak, hissetmek için zamana ihtiyacımız vardı. Münih'e gittik, stoper yoktu. Oynadığımız takımlar Bayern Münih, Real Madrid. Devre arasında da sıkıntımız vardı. Sadık'ı aldık. Tolgay kaçıncı hafta geldi, Serdar kaçıncı hafta geldi. Zajc'ı son gün aldık. Bayern Münih bizim maça çıktığında son Şampiyonlar Ligi maçına çıkan kadronun aynısıymış." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir fikstürü geride bıraktıklarını ancak aynı derecede önemli maçlar oynayacaklarının altını çizen Yanal, "Fikstüre göre formda takımlar Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor diyebiliriz. Ama fikstür açıklandığında bunu bilemezsiniz ki zor olup olmayacağını. Bu nedenle her maç çok önemli." şeklinde konuştu