Mevlüt'ün PSG mesajı Galatasaraylıları kızdırdı

Fenerbahçe'nin yeni futbolcusundan PSG'ye mesaj var.

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye gelen Fransa doğumlu eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, PSG'nin internet sitesine verdiği röportajda, Fransız ekibini sevdiğini söyledi.

Galatasaray'la karşılaşacak PSG için, "Paris'le anlaşmadan önce beni birçok kulüp istedi. Ama benim için PSG'den başkası yoktu. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ama Fenerbahçe kadar büyük değil,PSG'nin şansı çok büyük. İstanbul'daki zorlu atmosferin üstesinden gelir" ifadesini kullandı.