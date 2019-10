Jahovic: “Çok iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum"

Sarı-kırmızılıların golcüsü Jahovic ve savunma oyuncusu Robin Yalçın, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Jahovic, "Psikolojik olarak şu an düşme zamanı değil. Şu anda karakterlerimizi sahaya koymanın zamanı geldi. Önümüzde önemli bir Denizlispor maçı var. Futbolda takibi ki mağlubiyet, beraberlik ve galibiyet var. Üç sonuçlu bir oyun ama bizim düşmememiz gerekiyor. Şu an psikolojik olarak yukarı çıkış yapmalıyız. Biz böyle karakterli bir takıma da sahibiz. Şu anda Denizlispor maçına hazırlanıyoruz. Çok iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



“Artık herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz”

Jahovic, ligde geçen seneye göre farklı bir durum izlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Eskiden dört tane takım vardı, onlar zirvedeydi. Artık herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz. Çok kaliteli takımlar var. Artık her maç eşit derecede önemli olacak. Sadece dört büyüklerle oynarken konsantrasyonuzun yüksek olması gerekmiyor. Herkesle oynarken öyle olması lazım. Çünkü ufak hatalar maç kaybettiriyor. Nitekim bunu da gördük. Onun için bu 3,5 senede benim Spor Toto Süper Lig'de gözlemlediğim görüşlerim bu."



“Futbolda böyle şeyler oluyor”

Ligde bu sezon geride kalan altı haftada sadece Antalyaspor maçında gol atamadıklarını hatırltaran Jahovic, "Futbolda tabi ki böyle şeyler de olacak" dedi.

Jahovic, “Tabi ki Gökhan da Fofana da Bifouma da önemli oyuncular. Bu oyuncular çok büyük katkı veriyorlar. Ama onların yerinde oynayan arkadaşlarımız da o kadar katkı veren oyuncular. Yarın benim yerimde başka birisi oynayacak ya da bu tür rotasyonlara sürekli gideceğiz. Her oyuncunun eksikliği tabi ki bizim için önemli. Herkesin burada olması farklı olurdu. Ama puan kayıplarını ona bağlamamak lazım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Gol atamayacağımız maçlar da oluyor. Şimdi Denizlispor maçında gol atıp, gol yemeden karşılaşmayı bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Robin: “Kaybettik ama önümüze bakacağız”

Robin Yalçın ise Antalyaspor karşısında çok kötü bir futbol oynadıklarını ve sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti. Yalçın, sezonun en kötü maçını Antalyaspor karşısında oynadıklarını kaydederek, "Kaybettik ama önümüze bakacağız. Cuma günü Yukatel Denizlispor ile önemli bir maç oynayacağız. İnşallah o maçta 3 puanı alırız" diye konuştu.

Ligde şu ana kadar 7 puan topladıklarını anımsatan Robin Yalçın, "Çok sıkıntımız yok. Denizlispor karşısında hedefimiz 3 puan almak. Cuma günü oynayacağımız maç bizim için çok önemli" değerlendirmesini yaptı.



“Taraftarımız için 3 puanı alacağız”

Yalçın, Yukatel Denizlispor karşısında cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Arturo Mina'nın forma giyemeyeceklerini ifade ederek, "Zaten çok opsiyonumuz yok. Ama savunma sadece stoperde değil. Biz, takım olarak savunma yapıyoruz. Takım olarak ofansif oynuyoruz. En önemlisi birlikte hareket etmek istiyoruz. İnşallah cuma günü de taraftarımız için 3 puanı alacağız. Denizlispor karşısında birlikte mücadele edeceğiz. Yüzde yüz 3 puanı almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yukatel Denizlispor'un lige iyi başladığını kaydeden Yalçın, "Biz zorlu maçlar oynadık. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ile oynadık. Denizlispor belki buraya 1 puan için gelecek ama kendi evimizde 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.