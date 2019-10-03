Oğuz Ceylan'ın gözü milli takımda





Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan: "Tartışmasız her Türk futbolcunun istediği yer milli takımdır. Benim asıl hedefim de milli takım"

"Milli takım çok başarılı gidiyor. İnşallah o kadroda ben de olurum. O yüzden çok çalışıyorum ve istiyorum. İnşallah o forma şansı bana gelir ve en iyi şekilde temsil ederim" - "Her şey güzel olacak ve fark yaratan bir takım olacağız. Buna inanıyorum"

Oğuz Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçen sezon devre arasında geldiğini hatırlatarak, kısa sürede Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

Kulübüyle beraber kendisinin de ilk kez bu sezon Süper Lig ile tanıştığını belirten 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, "Burada geçen sezon çok güzel bir aile ortamı yakaladık. Bunun sonunda da zaten şampiyonluk geldi." dedi.

"Fark yaratan bir takım olacağız"