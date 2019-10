Lale Orta: Kadının sesi olduk

Orta, Kadın hakemlerin Türk kadınının sesi olduğunu söyledi.

Laşe Orta, “Aktif FIFA hakemi olmak için çok çalıştım. Avrupa’da da ilk FIFA kokartlı hakem benim, çok çalıştım. Benimle aynı düzeyde olan erkek arkadaşlarıma maç verilirken bana az maç görevi veriliyordu. Kadın hakeme haksızlık yapıldığını anladılar ve Galatasaray- Sarıyer maçını verdiler, ondan sonra bazı şeyler değişti. Çok çalışıyorsanız başarırsınız,başarılı kadınları temsil ediyorum.

Bu maçtan sonra kadın hakem sayısı arttı. 1990’daki bu aşama önemli.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Çağdaş Türk Kadının tanıtımında hakemliğin önemli bir rolü var.

En çok maç yöneten denildiğinde erkek hakem anlaşılıyor. Neden?” dedi.



Lale Orta, erkek erkil yapıya da tepki gösterdi ve “Kadın Maç spikeri yetiştirdim. Orhan Ayhan'la maç anlattım. Cinsiyetci yaklaşımı engelleyen her projeyi desteklerim. Bir kadın olarak her zaman formda olmanız için antrenman yapmanız gerekiyor. Sporun siyaseti olmaz. Sporu her yerde anlatırım, her yerde aynı şeyi anlatırım. Sevdiğim işi yaptım ,sadece başkalarının mesleğimi elimden almaması için cok çalıştım. Türk Kadınına öncülük yaparak görevimi yerine getirdim. 2005 yılinda ilk defa bir final maçı yönettim Cüneyt Çakır'la birlikte.”

Lale Orta’ya Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin, teşekkür plaketi sundu.