Sivaslı pehlivanlar Türkiye 3.'sü

Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Türkiye Büyükler 2. Lig Serbest Güreş Müsabakaları” Ankara’da yapıldı.Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda yapılan heyecan dolu güreş müsabakalarına 10 kulüpten 160 sporcu katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli maçların yapıldığı güreş müsabakalarında, sporcular derece yapmak için rakipleriyle kıyasıya güreşti.Ankara’daki müsabakalara Sivas’ı temsilen milli güreşçi ve antrenör Hamza Ergüt nezaretinde katılan Zara Belediyespor güreş takımı, performansıyla büyük beğeni topladı. 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Zara Belediyespor güreş takımı, genel sıralamada Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. 165 Puan ile Türkiye üçüncüsü olan Zara Belediyespor, kente madalya ve kupalarla döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da, kente Türkiye üçüncülüğü ile dönen Zara Belediyespor güreş takımını tebrik etti.