Muaythai Dünya Şampiyonasında yarı finalde



27 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmekte olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Nazlı Kaymaz Avustralyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi.



