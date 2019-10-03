Muaythai Dünya Şampiyonasında yarı finalde

Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında mücadele ede Nazlı Kaymaz, yarı finale yükseldi.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 13:22
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27 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmekte olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Nazlı Kaymaz Avustralyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

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