27 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmekte olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Nazlı Kaymaz Avustralyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi.
Muaythai Dünya Şampiyonasında yarı finalde
Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında mücadele ede Nazlı Kaymaz, yarı finale yükseldi.
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Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 13:22
27 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmekte olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Nazlı Kaymaz Avustralyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi.