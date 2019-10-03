Milli sporcu Ali Osman Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek

Spor hayatında çeşitli dereceleri bulunan Gürsoy, 5 yıl boyunca milli takım seçmeleri için hazırlandı.

Antalya'da yapılan seçmelerde birinci olan Gürsoy, 5-10 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Beş yıldan beri milli takım seçmesine hazırlandığını söyleyen Gürsoy, "Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun Antalya'da yaptığı elemede birici oldum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5- 10 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Şampiyona hazırlıklarına başladım" diye konuştu.



