Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam etti - Kadınlarda Yaren Türk, 1 dakika 40 saniyede gerçekleştirdiği 35 metrelik dalışıyla sabit ağırlık paletsiz kategorisinde ikinci oldu