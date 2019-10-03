Medipol Başakşehir: 1 - Mönchengladbach: 1

Maçtan önemli notlar
13.Dakika: Başakşehir'de Martin Skrtel, ceza sahası önünde Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
25. Dakika: Başakşehir'de Caiçara, Wendt'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
40. Dakika: Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
45.Dakika: Borussia Mönchengladbach'ta Plea yerini Raffael'e bıraktı.
45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.
53.Dakika: Konuk ekipte Nico Elvedi sarı kart gördü.
55.Dakika: GOL! Başakşehir'de Edin Visca 55. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.
64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.
Hakemler
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
İlk 11'ler
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo