Medipol Başakşehir: 1 - Mönchengladbach: 1

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Hakemler Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.

45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.

45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.

Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

40. Dakika: Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

40. Dakika: Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

25. Dakika: Başakşehir'de Caiçara, Wendt'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25. Dakika: Başakşehir'de Caiçara, Wendt'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Başakşehir'de Martin Skrtel, ceza sahası önünde Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

13.Dakika: Başakşehir'de Martin Skrtel, ceza sahası önünde Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

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