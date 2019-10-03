Medipol Başakşehir fırsat kaçırdı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2.hafta maçında Alman ekibi Mönchengladbach ' la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan önemli notlar
13.Dakika: Başakşehir'de Martin Skrtel, ceza sahası önünde Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
25. Dakika: Başakşehir'de Caiçara, Wendt'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
40. Dakika: Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
45.Dakika: Borussia Mönchengladbach'ta Plea yerini Raffael'e bıraktı.
45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.
53.Dakika: Konuk ekipte Nico Elvedi sarı kart gördü.
55.Dakika: GOL! Başakşehir'de Edin Visca 55. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.
64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.
76.Dakika: Mönchengladbach son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Wendt yerini Bensebaini'ye bıraktı.
84.Dakika: Konuk ekipte Patrick Herrmann, İrfan Can'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
86.Dakika: Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen sarı kart gördü.
89. Dakika: Başakşehir'de günün çalışkan isimlerinden İrfan Can yerini Mehmet Topal'a bıraktı.
90+1.Dakika: GOL! Borussia Mönchengladbach, Hermann'ın golüyle eşitliği yakaladı.
M.BAŞAKŞEHİR:1 - B.MÖNCHENGLADBACH: 1
STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: S. Attwell, C. Hatzidakis, D.R. Cook (İngiltere)
M.BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can (dk. 89 Mehmet Topal), Mahmut, Aleksic (dk. 46 Azubuike), Visca, Gulbrandsen, Crivelli (dk. 78 Crivelli)
B.MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (dk. 76 Bensebaini), Neuhaus, Zakaria, Kramer (dk. 64 Hermann), Embolo, Thuram, Plea (dk. 46 Raffael)