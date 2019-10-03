Medipol Başakşehir fırsat kaçırdı

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Konuk ekipte Patrick Herrmann, İrfan Can'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

84.Dakika: Konuk ekipte Patrick Herrmann, İrfan Can'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

64.Dakika: Mönchengladbach'ta bir dakika önce sarı kart gören Christoph Kramer yerini Patrick Herrmann'a bıraktı.

Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

63.Dakika: Konuk ekipte Kramer, İrfan Can'a yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.

45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.

45.Dakika: Başakşehir'de sakatlanan Aleksic'in yerine Azubuike oyuna girdi.

Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

40. Dakika: Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

40. Dakika: Mönchengladbach'ta Embolo, Mahmut'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

25. Dakika: Başakşehir'de Caiçara, Wendt'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25. Dakika: Başakşehir'de Caiçara, Wendt'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Başakşehir'de Martin Skrtel, ceza sahası önünde Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

13.Dakika: Başakşehir'de Martin Skrtel, ceza sahası önünde Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

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