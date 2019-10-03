Medipol Başakşehir ve Mönchengladbach ilk 11'leri

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Hakemler Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

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