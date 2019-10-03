Medipol Başakşehir ve Mönchengladbach ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Mönchengladbach ile karşılaşacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 18:59

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak
Hakemler

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
İlk 11'ler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

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