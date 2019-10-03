Bellona Kayseri Basketbol galibiyeti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk'i 82-71 yenerek gruplara kalmayı başardı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 21:43


[Haber görseli]

Salon: Kadir Has

Hakemler: Aleksandar Milojevic (Makendonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Alexandra Stan (Romanya)

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gamze Zeren 7, Ivankovic 8, Barbee 21, Gülse Uğur 4, Beril Albayrak 1, Gizem Sezer 2, Burkee 16, Şevval Karlıtekin, Fatma Dikmen

Spartak Noginsk: Korotygina 18, Dorosheva 6, Karpunina 8, Andrianova 2, Petish 4, Krivolapova 17, Alikina, Zabolotnaia, Gorshechnikova 5, Garkavskaya 8, Dukhina, Sumets 3

1. Periyot: 21-18

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-52

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk'i 82-71 yenerek gruplara kalmayı başardı.

Kayseri temsilcisi, Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan ilk maçta da rakibini 81-67 mağlup etmişti.

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Kadir Has, Ayşegül Günay