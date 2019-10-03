Bellona Kayseri Basketbol galibiyeti

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Kayseri temsilcisi, Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan ilk maçta da rakibini 81-67 mağlup etmişti.

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