Bellona Kayseri Basketbol galibiyeti

Salon: Kadir Has
Hakemler: Aleksandar Milojevic (Makendonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Alexandra Stan (Romanya)
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gamze Zeren 7, Ivankovic 8, Barbee 21, Gülse Uğur 4, Beril Albayrak 1, Gizem Sezer 2, Burkee 16, Şevval Karlıtekin, Fatma Dikmen
Spartak Noginsk: Korotygina 18, Dorosheva 6, Karpunina 8, Andrianova 2, Petish 4, Krivolapova 17, Alikina, Zabolotnaia, Gorshechnikova 5, Garkavskaya 8, Dukhina, Sumets 3
1. Periyot: 21-18
Devre: 44-33
3. Periyot: 65-52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk'i 82-71 yenerek gruplara kalmayı başardı.
Kayseri temsilcisi, Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan ilk maçta da rakibini 81-67 mağlup etmişti.