Sosa attı Trabzon coştu

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İkinci yarıda Sörloth yerini Sosa’ya bıraktı. Sosa 78. dakikada skoru 2-1 yaptı.

18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

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