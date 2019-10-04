Türk futbolu kavga yorgunu

Galatasaray Kulübü’nün önceki başkanlarından Adnan Polat, kavga ve kaotik ortamdan zarar gören ülke futbolunun hızla batağa sürüklendiğini söyledi. Galatasaray’ın da bu futbol kavgasından en çok zarar gören camia olduğuna dikkat çeken Polat,tüm spor camiasına birlik çağrısı yaptı.

Budapeşte’deki Gül Baba türbesinin restorasyonu için Macaristan’da buluan Polat, bir grup spor yazarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın Ünal Aysal döneminden bu yana mali açıdan çok kötü yönetildiğine, yaşanan borçlanma sürecinde Şimdiki Başkan Mustafa Cengiz’in kusuru olmadığna da dikkat çekti.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

“Kulüpler kendi halinde, tüm spor kulüpler kavga halinde! Bu ne cidden...

Galatasaray veya Fenerbahçe, büyük kulüpler kendi camiası ile itilaf halinde olduğu vakit, o yönetim muhakkak yıpranıyor, yalnızlaşıyor.

Bütün kulüpler önce içeride, kendi içlerindeki sorunları çözmesi gerekli! İkincisi de Türkiye'de kulüpler birbirleri ile rakipler, düşman değiller ki! Niye rekabeti yapıp dost olmasınlar ki!

Galatasaray kendi içinde birlik, beraberlik ve tek ses içinde yalnızlaşmaz. Herkes bu zaaftan yararlanıyor diye düşünüyorum.

Kısaca kulüplerin birbirleri ile kavgası, kendi camiaları içindeki kavgası Türk futboluna zarar veriyor.

Neredeyse tüm kulüplerin sırayla federasyon ile kavgası...

Karşılıklı iletişim, diyalog, hoşgörü, anlayış kayboldu maalesef. Bu da kulüpleri olumsuz etkiliyor yani...

RİVA-FLORYA

Florya-Riva projesinde yaptıkları anlaşma faciaydı. Aldıkları parayı devlete geri ödesinler ve geri alsınlar. Gayrimenkul sektörünün durumu ortadayken sözleşmeler yanlıştı. Biz eğer kalabilseydik Florya’yı tamamen alacaktık çünkü Florya artık Galatasaray’ın adresi.

MUSTAFA CENGİZ

Galatasaray 2011’den beri iyi yönetilmiyor. Ama burada Mustafa Cengiz’i hiç suçlamıyorum. Konuşma tarzını beğenmeyebilirsiniz ama idari ve ekonomik olarak ne kötülük yaptı? Herkes Cengiz’e vuruyor ama geldiğinde ekonomik durum ortadaydı, araziler de gitmişti... Elinizi vicdanınıza koyun!

Ünal Aysal döneminde 3 buçuk senede 1 milyar 100 milyon Dolar para harcandı, Galatasaray 50 senede o parayı harcamadı. Bizden hazır miras kaldı, onu yedi. Ardından gelen Duygun Yarsuvat ‘150 milyon kayıp’ dedi, hiçbir şey yapmadılar. Oysa ki benim dönemim 6 ay incelendi. Dursun Özbek geldi, yaptığı anlaşmaları görüyorsunuz. Galatasaray ekonomik olarak daha kötüye gidecek.

Eskiden saygı vardı, ortadan kalktı. Herkes herkesle kavgalı. Lise içinde de bölünme var. Başkan’ın otoritesi ve ağırlığı sürekli zedeleniyor. Eskiden Galatasaray Başkanı söz söyledi mi üstüne kimse konuşamazdı. Şimdi öyle mi?

Galatasaray bu işin içinden birlik-beraberlik ve yeni düzenlemeyle çıkabilir. Ama kulüpten maddi-manevi menfaati olanlar buna izin vermez! Azınlık çoğunluğu yönetmemeli. Liseci zihniyet, Galatasaray Liselileri yönetmemeli. Yoksa sonuç bu.”

ALİ KOÇ

Adnan Polat, Ali Koç ile Fatih Terim arasındaki gerilimle ilgili olarak şunları söyledi:

Geçen sezon Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemini yaşadı. 40 yılda bir olan piyango Ali Koç’a vurdu. Hocada ve transferlerde çok şanssızdı. Şimdi Ersun Yanal’la bir hareket var, futbol olarak iyileşme söz konusu. Ben şahsen bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe’nin de potada olmasını isterim. O zaman ekonomik anlamda herkes karlı çıkar.

Ama Ali Koç’u kim dolduruyorsa yanlış yapıyor. Galatasaray Başkanı ve teknik direktörü ile olan diyaloğunu doğru bulmuyorum. Eğer varsa bir dertleri, iki kulüp başkanı oturup konuşurlar ve meseleyi çözerler. Çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe rakipler, düşman değiller.

ARDA’YI ALIRDIM

Sadece Arda'nan problemi değil. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün genç sporcular bir anda bulundukları sosyal ortamdan çıkıp ki genelde de fakir aile çocukları, daka kısıtlı geliri olan ailelerin çocukları bir anda parayı şöhreti bulunca bunu hazmetmeleri kolay değil. Bunların hepsinin başında bir mentol, abi olması lazım. Yol gösteren adam olması lazımdı. Bence Arda özünde çok iyi bir çocuk. Çok iyi tanıyorum. Ben başkan olsaydım alırdım Arda'yı. Arda çok yanlış arkadaşlarla çok yanlış yönlendirildi. Bundan iki al ev el biraz oturup sohbet ettik. Olan bitenden o da çok üzgün. O da olan bitenin farkında. Bu sene inşallah kendini toparlar. Daha 32 yaşında. Daha Türk futboluna katkı sağlayacak.

EMRE İZİN ALDI

- Emre Belözoğlu yurt dışında iken bana gelip " Dönüyorum. Şu kadar orda aldığım para. Bana bunun yüzde 25 eksiğini verin döneyim" dedi. Benim yanıtım "Sana verdiğimiz yüzde 25 eksik bizim en pahalı futbolcumuzun iki misli pahalısı" olmuştu. O dönem kulübün büyük ekonomik krizi vardı. Bu parayı veremeyeceğimizi söyledim. O ise "Başkanım bana müsade edersen başka bir Türk kulübüne gideyim mi?"dedi. "Profesyonel futbolcusun. Tabii ki gidebilirsin" deyince O da doğal olarak en iyi Fenerbahçe'yi verdiği için oraya gitti. Futbolda fanatik yorumlur yapmamak gerekir. Parası pulu yoksa kimse bakmıyor. İlyas Tüfekçi yatıyor hastanede kim yardım ediyor veya eski futbolculardan yıldız olanları düşünün. Şuan ekonomik olarak sıkıntıda olana dönüp bakan var mı? Adamların mesleği bu. Bir başka kulübe gidebilirler. Olayları sağduyu ile konuşmak lazım. Fanatiklik yapmamak gerekir.

Galatasaray çıksın topunu oynasın. Kimse durduramaz Galatasaray'ı. Çok da büyük yatırım yapıldı. Hakemler bireysel hata yapabilir. Yapıyorlar da zaten. Sık yaporlar. Sadece Galatasray'a karşı yapmıyorlar. Biz o kadar iyi olmalıyız ki bizi hakem falan durduramaz.

- PSG maçını izledim. Galatasaray ilk yarıda çok ağır ve yorgun gibi gözüktü. İkinci yarıda bu maçı alabiliriz diye kendine güveni geldi..Baştan öyle oynasalar belki değişebilirdi.

- Galatasaray sadece değil. Bütün kulüpler, yönetimler dostluk kardeşlik içinde bir yapı oluşturulursa birilerinin liderlik etmesi gerekir geriye. O zaman birçok sorun çözülür. Ben futbolda misyonumu tamamladım. 11 sene verdim. Bir ömür.

- Beni rahatsız eden takımda Türk futbolcu olmaması. PSG maçında da ilk 11'de Türk oyuncu yoktu.”