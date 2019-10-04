Fenerbahçe’nin kalesi düştü

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
7. dakikada Ufuk’un golü gildi.
Fenerbahçe’nin penaltı itirazları var. Topun elle teması es geçildi.
Vedat’ın Diego’ya faulüne kart çıkmadı.
Devre biterken Kruse kilit pası yapsa Muric golü atabilirdi.
İlk yarı 0-1 sona erdi.
İkinci yarıda Zach, Tolga’nın yerine oyuna girdi.
51. dakikada Aatif’in gollük şutunu Altay çıkardı.
Fenerbahçe‘nin baskısı sonuç getirmeyince maç 0-1 sona erdi.