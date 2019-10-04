Fenerbahçe’nin kalesi düştü

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Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor 1-0 galip geldi.

İkinci yarıda Zach, Tolga’nın yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe’nin penaltı itirazları var. Topun elle teması es geçildi.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi. 7. dakikada Ufuk’un golü gildi.

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