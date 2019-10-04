“Şuursuz atak yaparsan..”

Fenerbahçe’nin Antalyaspor yenilgisine Rıdvan Dilmen’den tepki geldi.

Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe taraftarları ikinci yarıda nasıl olsa gol atarız diyorlardı. İlk yarıda Antalyaspor gol dışında hiç gelemedi. Ancak ikinci yarıda Fenerbahçe'nin atakları şuursuz gelişti hep. Antalyaspor 2 gol birden atabilirdi.

Emre Belözoğlu, milli maç arasına gidiliyorken, niye oyundan çıktı? Yorgunluk için çıktıysa bu sözler geçerli değil ama akan, iyiye giden oyun, Emre çıktıktan sonra daha karışık hale geldi. Bu karışıklık Antalyaspor'un daha rahat savunma yapmasına neden oldu.

VAR'da dünya standartının dışına çıktık. Uilenberg hakemlere ikide bir VAR'a gitmeyin demiş. Uilenberg her şey için çağırmayın diyor ya, Fırat Aydınus da, 'hocam eli açık, gel' demedi. Çizgide olsa pozisyon, kaleye gidiyor diyelim, ne yapacaksın.

Fenerbahçe iyi oynarken, Kemal hoca, sana ne, versene penaltıyı! El açık. Bu futbolcular deli mi, elleri arkada bekliyorlar? El bitişik dedi. Fırat Aydınus, gel buraya bak deseydi, penaltıyı verirdi. Çünkü el açık.

Öndeki kanat oyuncularınız yetenekli olacak. Ozan orta saha oyuncusu, yaratıcılık beklemeyin. Moses'in, Rodrigues'in ölüsü çalım atıp, pozisyon yaratabilir. Galatasaray maçında Ozan'ın oynaması doğru ama ben olsam bu maça Deniz Türüç ile başlardım."