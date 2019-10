Sergen Hoca'dan inciler

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 5-1’lik Denizlispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanmaya ihtiyacımız vardı” dedi.Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım olarak kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek, “Gidişatımız 7 hafta itibariye çok kötü değildi ama baktığımız zaman çok iyi de değil. Normal planlamamızın 2-3 puan gerisinde gidiyoruz. İstediğimiz durumda değiliz ama bu akşam iyi oynayarak rahat bir galibiyet almak en azından bizim oyuncularımızın hem güvenini geri getirdi hem de moralimizi düzeltti” dedi.Alınan galibiyetten dolayı tüm futbolcuları kutlayan Yalçın, 90 dakika boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, “Arkamızda olsunlar, bizlere destek versinler. Biz her zaman sahaya çıkıp onlar için en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.“BİZ BELLİ BİR ÇİZGİNİN ÜZERİNDE GİTMEK İSTİYORUZ”Takım olarak oyunsal anlamda bir sorunlarının bulunmadığını ama mental bir sorunlarının olduğunu dile getiren Yalçın, “Sezon başından beri oynadığımız 11 maç var. Ve UEFA maçları ile başladık. Bunlar çok tempolu ve zor maçlardı. Oyuncular bu maçlarda çok yıprandı, bunun neticesinde ciddi sakatlıklar yaşadık. Galatasaray maçında Fofana yok, Bifoma yok, Gökhan Töre yok, çok önemli oyuncular yok. Ofansif hattaki en önemli oyuncularımız yok. Hamle yapma şansımız yok. Şablon format değişikliği yapamıyoruz, çünkü ciddi oyuncularımız yok. Bifoma’yı bugün kullanmadık, Mina sakatlandı, Mustafa Akbaş kırmızı kart cezalısıydı, Fofana hazır durumda değil. Ciddi fiziksel sorunlarla da uğraşıyoruz ama maç arası bize iyi gelecek. Biraz dinleyeceğiz ve sakatlarımızı toparlayacağız” şeklinde konuştu.Yeni Malatyaspor olarak şampiyonluğa oynayan bir takım olmadıklarının altını çizen başarılı teknik adam, “Biz belli bir çizginin üzerinde gitmek istiyoruz. Ne çok düşüş yaşamak istiyoruz ne de çok çıkış yaşamak istiyoruz. Tek derdimiz çizgimizi korumak. Bu da kolay değil tabi. Bugünkü galibiyet bu anlamda bizim için çok önemliydi. Çok güveni takım olarak kazandık. Hem bu oyunun içine girdik en önemli tarafı buydu. Oyuncularımız bugün çok konsantreydi, agresiflerdi dirençlilerdi. Kazanma arzusu mükemmeldi, bizi mutlu eden taraf ta buydu" diye konuştu.ANTALYASPOR CEPHESİAntalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi savaştılar ve mücadele ettiler ve Antalya’ya üç puanı alarak dönüyoruz” dedi.Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadele sonunda Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Korkmaz, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi savaştılar ve mücadele ettiler. Üç puanı aldık. Golü erken bulduk. Sonra çok yaslandık. Rakibin orta yapmasına müsaade ettik. İlk yarı rakibin pozisyonu yoktu. İkinci yarı yaptığımız hamlelere topu ileri taşıdık. Bizim açımızdan ikinci yarı oyun daha iyiydi. Son dakikalarda skoru korumak için yasladık. Ve sonunda da galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.“YAŞ ORTALAMAMIZ DAHA DA DÜŞECEK”Uzun süre Antalya’da kalmak istediğini belirten Korkmaz, “Bu kulübe sahip çıkan Şafak başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özverisi var. Büyük bir borcun altına girdiler. Böyle bir planlama yaptılar. Biz bulduğumuz genç yetenekli oyuncuları bu takıma monte etmeye çalışıyoruz. 2 sene sonraki hedefi düşünmeliyiz. 2 sene sonra 6-7 genç oyuncu direkt oynayacak. İşte o zaman hedefe ulaşırsınız. Bazen eleştirildim ama doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Uzun süre burada kalmayı düşünüyorum. Kalırsam ise göreceksiniz yaş ortalaması daha da düşecek. Gerekli oyuncuları tarıyoruz. Borç yükünü de azaltmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.“TEK HEDEF MAÇ KAZANMAK”Tek hedeflerinin maç kazanmak olduğunu belirten Korkmaz, “Yeni Malatya maçında iki sakat verdik. Onun yerine oynayan isimler büyük katkı verdi. Bizim en büyük avantajımız çok iyi bir aile olmamız. Yardımsever bir takımız. Bu sene de böyle bir artımız var. Bir hedef koymuyorum. Tek hedefimiz maç kazanmak” dedi.“BÖYLE BİR BAŞKANLA ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM”Geçtiğimiz haftalarda istifa davetinin hatırlatılması üzerine Korkmaz, “Geçen sene de Ankaragücü’ne kendi evimizde yenildiğimizde böyle oldu. Başkanım o zaman senle devam edeceğim dedi. Kasımpaşa maçından sonra da başkanım aynı şeyleri söyledi. Birbirini seven bir takım varsa birbirini seven teknik heyet ve yönetim var. Burada kalırız kalmayız ama dostluğumuz ebedi olacak. Sizin huzurunuzda desteklerinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir kulüpte böyle bir yöneticiyle çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.Korkmaz, Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon hakkında ise şu yorumu yaptı:“İsla’nın pozisyonu ise, “VAR sistemi var. Kayserispor maçında da bir penaltımız vardı verilmedi. Kasımpaşa maçında da penaltıydı verilmedi. Orta hakem hata yağabilir. Ama VAR’daki hakem hata yapamaz. Ben pozisyonu izlemedim. İzlesem dile getiririm.”(Erdal Akbuğa - Numan Güder - Cahit Özçelik/İHA)