Dünya rekoru kırdı

Bir ilk: Erkek ve kadın atletler birlikte koştu

Bir ilk: Erkek ve kadın atletler birlikte koştu Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda organizasyonun tarihinde bir ilk yaşandı. 4x400 metre bayrak yarışında kadın ve erkek sporcular aynı takımda yarıştı. Kazanan ise ABD oldu.