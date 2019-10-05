Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, beş kategoride madalyalar sahibini buldu.
Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, 52.16'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.
Erkekler 3 bin metre engellide Kenyalı Conseslus Kipruto, 8.01.35'lik zamanıyla Londra 2017'nin ardından Doha'da da podyumun zirvesine çıktı.
Erkekler 400 metrede, Bahama'dan Steven Gardiner 43.48'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essa Barshim 2.37'lik, kadınlar disk atmada da Kübalı Yaime Perez 69.17'lik derecesiyle altın madalya kazandı.