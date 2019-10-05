Fenerbahçe'den teklif!

Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan'a sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni sözleşme yapacağı öğrenildi.

Sosyal medya'da dönen haberlere göre; Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-laciverli takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.