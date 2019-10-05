Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede, suyun üstünü olduğu kadar altını da tanıtmayı ve su altı sporlarını geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özellikle Antalya ve Muğla'nın yerli ve yabancı dalgıçların tercih ettikleri noktaların başında geldiğini aktaran Özen, Kaş'ın dalışta dünyaca tanındığını, Fethiye, Kemer, Marmaris, Bodrum, Ayvalık ve Çeşme'nin dalış okullarının fazla bulunduğu bölgeler olduğunu dile getirdi.

Özen, "80 milyonluk bir ülkede herkesin suyla barışması, herkesin suyun güzelliklerinden faydalanması, suyun üstü kadar altını da görebilmesi, insanları bu sporu kolaylıkla yapabilecekleri lokasyonlarda eğitebilmek önemli görevlerimiz arasında. İnsanların denize, su altına ilgileri her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Federasyonun sadece dalış değil, can kurtarma ve su kayağını da bünyesinde bulundurduğunu anlatan Özen, CMAS'ın etkinliklerinin spor branşlarını da yürüttüklerine dikkati çekti.

- "Bu yıl zirvenin de zirvesindeyiz"

Çeşitli yarışma branşlarının da bulunduğuna değinen Özen, şunları kaydetti:

"Bu dallarda da hem ulusal yarışmalar düzenliyoruz hem de uluslararası şampiyonalara milli takımımızla katılıyoruz. Su altı sporlarında her geçen gün artan bir başarı grafiğimiz var. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu bünyesinde son beş yılın zirvede ülkesiyiz. Bu sene bütün branşlarda madalya alarak rekor kırdık. Birçok branşta ülkemizi başarıyla temsil ettik. Bu yıl en yüksek sayıda madalyaya ulaştık. Bu yıl zirvenin de zirvesindeyiz. Hayalimizin de ötesindeyiz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Gelinen nokta tesadüf değil, her geçen gün artan bir başarı grafiğimiz var. Geçen yıl da çok madalya almıştık. Madalya aldığımız branşlara yeni sporcular ekledik. Aynı branşlarda madalya almaya devam ettik, madalya sayılarımız arttı. Altyapısıyla beslenen bir başarı var. Sürdürülebilir başarı çok önemli."

Su altı görüntülemede iki hafta önce İspanya'da dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Özen, paletli yüzmede dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluklarıyla neredeyse madalya alınmayan branşın olmadığını aktardı.

Özen, paletli yüzmede Avrupa ülkelerinin Türkiye ile kamp yapmak istediğini belirterek, "Ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası yarışmalar, bölgemizin tanıtımı için büyük bir araç. Su güzelliği, sıcaklığı, yatay ve dikey görüş mesafesinin çok güzel oluşu dalgıçların tercih nedeni. Bu sporda yüzey ve dip sıcaklığının çok fark etmemesi çok önemli. Buralarda farklı ülkelerden sporcular, yarışma dışı dönemlerde federasyon görevlileri gözetiminde güvenli şekilde antrenman yapıyor." ifadelerini kullandı.