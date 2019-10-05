Salih korkmaz dünya 5.'si

17. Dünya Atletizm Şampiyonası, Milli atlet Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüşte dünya 5.'si oldu

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, 32 derece sıcaklık ve yüzde 73 nem altında erkekler 20 kilometre yürüyüş finali yapıldı.

Milli atlet Salih Korkmaz, 1.27.35'lik zamanlamayla yürüşü 5. sırada bitirdi.

Japon Toshikazu Yamanishi 1.26.34'lük zamanlamayla altın madalyanın sahibi olurken, Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Vasiliy Mizinov 1.26.49 ile gümüş, İsveçli Perseus Karlström ise 1.27.00 ile bronz madalya aldı.

Salih Korkmaz, 2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 40:45.53'lük 10.000 metre pist performansıyla gümüş madalya kazanmıştı.