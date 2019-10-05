Konyaspor, Kasımpaşa'yı dağıttı: 4-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka (Dk. 42 Fernandes), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe, Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Shengelia, Jevtovic, Jonsson (Dk. 40 Volkan Fındıklı), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya

Goller: Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Jevtovic (Penaltıdan), Dk. 45 1, 63 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45 3 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 23 Jonsson, Dk. 26 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Hafez (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

7. dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in ceza yayının önünden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Milosevic'in savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasında buluşan Ömer Ali Şahiner, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda altıpasın önünden topu kafayla üstten auta gönderdi.

17. dakikada ceza sahasında Pavelka'nın pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Hajradinovic'in müsait durumdaki şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı çelerek mutlak golü önledi.

20. dakikada İttifak Holding Konyaspor, öne geçti. Milosevic'in ceza sahasının dışından çektiği şutta top, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Ömer Ali Şahiner, filelere gönderdi. Ömer Ali'nin golü, ilk önce ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve İttifak Holding Konyaspor 1-0 öne geçti.

35. dakikada Hafez'in ortasında kale sahasının önündeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı son anda soluna uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topta İlhan Depe istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'da kaldı.

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor penaltı kazandı. Alper Uludağ'ın ortasında Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

45 1. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Milosevic'in şutunda savunmaya çarpan topu takip eden Miya, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3

45 3. dakikada Kasımpaşa golü buldu. İlhan Depe'nin ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Veysel Sarı, kale sahasının içinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 3-1 üstün bitirdi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka (Dk. 42 Fernandes), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 64 Quaresma), Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 79 Yusuf Erdoğan)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Shengelia (Dk. 73 Hadziahmetovic), Jevtovic, Jonsson (Dk. 40 Volkan Fındıklı), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 88 Daci), Miya

Goller: Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Jevtovic (Penaltıdan), Dk. 45 1 ve Dk. 63 (Penaltıdan) Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45 3 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk.23 Jonsson, Dk. 26 Skubic, Dk. 52 Milosevic, Dk. 83 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Hafez, Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 62 Fatih Öztürk, Dk. 65 Kemal Özdeş (Teknik direktör), Dk. 69 Fernandes , Dk. 90 Quaresma (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

49. dakikada ani gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Miya'nın pasıya ceza sahasına giren Shengelia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

58. dakikada Shengelia'nın savunma arkasına attığı topla Ömer Ali Şahiner ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk, topun sağına uzanarak kurtardı.

59. dakikada İttifak Holding Konyaspor, Veysel Sarı'nın ceza sahasında Shengelia'yı düşürmesiyle ikinci kez penaltı kazandı. 61. dakikada Jevtovic'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Penaltı atılırken kaleci Fatih'in iki ayağının da çizginin önünde olduğu gerekçesiyle, VAR uyarısının ardından penaltı tekrarlandı. Tekrarlanan penaltıyı 63. dakikada kullanan Miya, kendisinin ikinci takımının 4. golüne imza attı: 1-4.

76. dakikada Miya sağa kanatta getirdiği topu kale sahasının önündeki Hadziahmetovic'e verdi. Hadziahmetovic'in vuruşunda topu kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Fatih'ten dönen topu tekrar alan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta gönderdi.

Kalan dakikalarda önemli bir gol pozisyonu olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 4-1 galip ayrıldı.