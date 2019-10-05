PSG, sahasında farklı kazandı

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- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, 9. hafta maçında Angers'i 4-0 mağlup etti

Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanını 21'e çıkarırken, Angers 16 puanda kaldı.

Neymar, bu sezon çıktığı 5 lig maçında 4. golünü attı.

Başkent temsilcisi, 13. dakikada Pablo Sarabia ve 37. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 59. dakikada Idrissa Gueye ile farkı artıran ev sahibi ekip, 90. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan PSG, 9. hafta mücadelesinde Angers'i ağırladı.

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