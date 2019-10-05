Beşiktaş, 'Beşiktaşlılarındır'

Beşiktaşlı akademisyenler, yaklaşan seçim öncesi dikkat çekti. Siyah-Beyazlı camiaya seslenen öğretim üyesi ve öğretim görevlileri, manipülasyonlardan uzak durulmasını istedi.

İşte o açıklama:

Sevgili Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Üyeleri,

Efsane Başkanımız Sayın Süleyman Seba’dan sonra bugüne değin Beşiktaş’ımızda yönetsel,mali ve sportif alanlarda bir dizi değişimi birlikte yaşadık. Bu süreç içinde olumlu/olumsuz yapısal ve kurumsal değişimlere tanık olduk, özellikle futbol branşında çok zorluklar yanında zaman zaman unutulmaz başarıları da birlikte yaşadık. Ancak bu değişim süreci içinde bugüne değin gelen yönetimler özellikle başkanlar kurumsal, demokratik, katılımcı, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir bir yönetim yapısı oluşturamadığı için kimi zaman olumlu gelişmeler olsa da çoğu zaman olumsuzluklar artmış, iyi yönetilememiş ve kulübümüz son yıllarda yönetsel, mali ve sportif açıdan zor bir sürecin içine getirilmiştir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin üye akademisyenleri olarak gelinen bu olumsuz gidişten hem Beşiktaş’ımız hem de ülke sporu açısından çok rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu açık net olarak ifade etmeyi görev biliriz.

Beşiktaş ne şekilde olursa olsun nereden gelirse gelsin hiçbir vesayet altında olmayı kabul edemez. Beşiktaş, “Beşiktaş’lılarındır” şiarı ile spor etiği/değerlerine sahip, ahlaklı, spor bilimine dayalı ve sosyal,toplumsal ve kültürel farklılıklara sahip, ilkesel hareket eden,bilinçli bireylerin oluşturduğu ve diğerlerinden çok farklı bir kulüptür. Bu anlayış içinde önümüzdeki Olağanüstü Genel Kurul’a ve seçime dayalı görüşlerimiz aşağıdadır;

-Beşiktaş’ımızın hem yönetsel hem mali ve hem de sportif yönden her kesimin her Beşiktaşlının bildiği gördüğü çok büyük sorunları vardır. Beşiktaş’ı bugünlere getirmiş olan başkanlar,onların yakınları, örtülü olarak geçmiş yönetim modelinin devamı olabilecek kişiler lütfen bu dönemde aday olmayınız ve Beşiktaş’ımızdan elinizi çekiniz. Yaşananları izliyor ve gerçekleri görüyoruz ve Beşiktaş’lı olmanın ,değerlerimize sahip çıkmanın bilinci ile endişemizi dile getiriyoruz.

-Beşiktaş’lı olmanın bilincinde olan “Beşiktaş’lı Duruşu”nun anlamını, bilincini, sosyal kültürel yapısını bilen, demokratik katılımcı şeffaf bir yönetim modeli oluşturabilecek, hesapverebilir ve gerekirse çekilmesini bilecek, yapıcı eleştirilere açık, sorunların üstesinden gelebilmek için her alanda yönetim kurulu, genişletilmiş komisyonları ile çalışabilecek, alt yapıya, spor bilimine, sporcu sağlık ve eğitimine önem verebilecek, tüm Beşiktaş’lılar ile bütünleşerek mali konuların üstesinden gelebilecek kısa ve uzun vadeli projeleri olan ve/veya olanlar ile iletişim kurabilecek, ben değil bizler diyebilen ,hiçbir vesayet altında olmayı kabul etmeyecek(siyasal,parasal,kurumsal,dış ve iç sermayedar vb..) her türlü baskıyı birlikte aşabilme yüceliğini gösterebilecek ve en önemlisi bağımsız denetim kurumlarına geçmiş dönemleri inceletip kulübü mali ve kurumsal yatırımlar açısından zarara sokmuş olan başkan ve yönetimlerinden hukuk içinde hesap sorabilecek bir başkan adayı ve yönetiminin yanında olacağımızı önemle açıklıyoruz. Yukarıda belirttiğimiz değerleri BEŞİKTAŞ’ımızın ve ülke sporunun geleceği açısından önemsiyoruz ve üstüne basarak bir daha yineliyoruz;

Ülke sporu, özellikle futbolu, endüstriyel olarak ele geçirmiş olanların ve geçirmek isteyenlerin vesayetinden ayrıca çok önemsediğimiz siyasi baskı ve vesayetten kurtarılamadığı sürece bu endişelerimiz devam edecektir.

Amacımız Beşiktaş’ın sessiz çoğunluğunu ve Beşiktaş’lı olmanın değerlerini içselleştirenleri uyarmak ve kulübümüze sahip çıkmalarını sağlamaktır.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

HERŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN

BEŞİKTAŞ’LI AKADEMİSYENLER