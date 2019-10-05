Galatasaray yine YOK, yine YOK!

Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Maç 0-0 berabere tamamlandı.



3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli’nin pası ile sol çaprazda topla buluşan Florin Andone, ceza sahası içerisine girdikten sonra Ryan Babel’e pas vermek istedi ancak top Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir’de kaldı.

19. dakikada Sessegnon’un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Candeias’ın şutu yandan az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite’nin ceza sahası yayının dışından çektiği şut Muslera’da kaldı.

31. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası dışında Feghouli’nin şutundan seken topla buluşan Ryan Babel’in vuruşu Gençlerbirliği savunmasına çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite’nin Galatasaray ceza sahası yayından vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

İkinci yarıda Jimmy Durmaz, Adem ve EMre'yi oyuna alan Galatasaray rakibine yüklendi.

Gençlerbirliğ ide pozisyon buldu.

Ahmet Oğuz son dakikalarda kırmızı kart gördü.

Son dakikalarda Belhanda'yşa yapılan harekete VAR odasındaki Abdülkadir Bitigen müdahele etmedi.

Maç da başladığı gibi sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Zargo Toure xx, Pierre-Yves Polomat xx, Ahmet Oğuz xx, Flavio Ramos xx, Fabricio Baiano xx (Berat Özdemir dk. 10 xx), Daniel Candeias xx, Rahmetullah Berişbek xx, Stephan Sessegnon xxx, Floyd Ayite, Giovanni Sio xx

Yedekler: Abdoulaye Diallo, Erdem Özgenç, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Bogdan Stancu, Nadir Çiftçi

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Yuto Nagatomo xx, Mariano Filho xxx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Younes Belhanda xx, Sofiane Feghouli xxx - Jimmy - , Steven N’zonzi xx, Selçuk İnan xx - Adem - , Ryan Babel xx, Florin Andone xx - Emre Mor_

Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Adem Büyük, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kırmızı Kart : Ahmet Oğuz (86)