Beşiktaş Alanya maçı öncesi son dakika

Beşiktaş Alanyaspor maçını bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, karşılaşmada forma giyebilecek.



Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de karşılaşmada oynayabilecek.



- Güven Yalçın şüpheli



Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.



Güven'in son durumu bu akşamki idmanda belli olacak.



- Elneny yine cezalı



Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak