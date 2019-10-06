'İstanbul'u Koşuyorum'a rekor katılım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkânı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin bu yıl ki dördüncü yarışı olan Bakırköy Etabı 6 Ekim Pazar günü yaklaşık 3000 İstanbullunun katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' serilerinin bu yılki dördüncü yarışı 6 Ekim Pazar günü Bakırköy’de koşuldu. Yolların sporcular için açıldığı koşuya yaklaşık 3000 İstanbullu katıldı.

200 gönüllünün de görev aldığı 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 35:47 dakikalık derecesi ile Özlem Kaya bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 35:58 dakikalık derecesi ile Remziye Temel ikincilik kürsüsüne çıkarken, 36:59 dakikalık derecesi ile Damla Çelik yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 31:44 dakikalık derecesi ile Murat Emektar çıkarken, 31:57'lik derecesi ile Halil Yaşın ikinci, 32:32'lik derecesi ile Abdullah Tuğluk üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Etkinlikte ayrıca İBB başkan danışmanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ve İsbak A.Ş. Genel Müdürü Esat Temimhan da sporcularla birlikte koştu.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, Dj Performansı ile renklenirken ödül töreninin ardından son buldu. İstanbullular hem yarıştılar hem de eğlenceli bir Pazar yaşadılar.

Seri yıl boyunca devam ediyor

Bu yıl ki “İstanbul'u Koşuyorum” serisi 2’si özel 6 etaptan oluşuyor. "İstanbul'u Koşuyorum" 4. sezonunun ilk yarışı Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile Mart ayında gerçekleştirilmişti. Yarışlar, Bakırköy etabı sonrası ikinci özel etap olan Gazi Koşusu Kent etabı ve serinin son ayağı olan Bebek etabıyla son bulacak.

Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek “İstanbul’u Koşuyorum” madalyasını tamamlamış olacak.