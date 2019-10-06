Elazığspor’da İzzet’in durumu

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Sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet'in MR’ı çekileceği ve durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi. İzzetin Çarşamba günü oynanacak olan Karabükspor maçında forma giymemesi bekleniyor.

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