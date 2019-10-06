Isparta'da 65'lik şampiyon

Isparta’da Gülkent Orta Okulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı dönemde krosta dünya derecesi yaşatan 69 yaşındaki Ayhan Akbay, yıllar geçse de bu kez şahsi olarak veteranlar triatlon ve yüzme branşlarında, Avrupa ve Balkan birinciliklerine imza atıyor.

65 yaş veteranlarda girdiği yarışmalarda birinciliği kimseye bırakmayan Akbay, Isparta'yı da başarıyla temsil etti.

Akbay yaptığı açıklamada, "2019 Sezonu Avrupa Cup ve Türkiye Şampiyonluğu genel klasmanı da toplamda birinci bitirdim. Toplam 4 birincilik madalyası ve şampiyonluk kupası ile 2019 yılı şanslı ve güçlü yılım oldu. Şükürler olsun" dedi.

Sporun yaşı olmadığını belirten Akbay, elde ettiği derecelerle gururlandırmaya devam ediyor.



